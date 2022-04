¿Qué se juega hoy en la SCJN?, un podcast de Ana Paula Ordorica

Hoy se discute en la SCJN la Ley de la Industria Eléctrica. La Ley llegó a la Corte cuando, ante los cambios que aprobó el legislativo en marzo del 2021, 48 senadores, la COFECE y el Gobierno de Colima presentaron acciones de inconstitucionalidad. Rosanety Barrios, analista independiente del Sector Energético; nos ayuda a entender los distintos escenarios de la discusión.

En otros temas:

Shanghái atraviesa el peor rebrote de contagios de toda la pandemia./Ed Sheeran no plagió su éxito Shape of You, la canción más escuchada en la historia de Spotify.