Protestan comuneros afuera de la presa Santa María durante visita de AMLO

Un grupo de comuneros aseguraron que no dejarían salir al presidente Andrés Manuel López Obrador de las inmediaciones de la presa Santa María, porque no los dejaron entrar debido al protocolo de seguridad por Covid-19.

Sin embargo, el incidente no pasó a mayores gracias a la intervención del delegado federal Jaime Montes, quien llegó hasta el acceso de la presa a dialogar con los comuneros de Santa María y logró que el Presidente y su comitiva salieran sin problemas de esa zona serrana en los límites de Sinaloa y Durango.

Y es que minutos antes, de acuerdo con el comisario Juan Rendón, los comuneros pidieron dialogar con el mandatario cuando cruzó por la comunidad de El Rosario.

“Él nos dijo: vámonos al evento, pero ya no nos dejaron pasar, de haber sabido no dejamos entrar a nadie”, dijo otro comunero de la misma comunidad.

El delegado Montes les explicó que no era un evento político, sino un acto de evaluación con la CONAGUA para ver la viabilidad de la presa y por los protocolos de presidencia por la pandemia no habría acceso y pidió que no interrumpieran en paso del Presidente.

Montes se comprometió a acompañarlos en la evaluación al acuerdo suscrito con el gobierno federal y estatal para echar a andar el proyecto, con lo cual se liberó el paso.

AMLO llama a ICA a acelerar trabajos

El presidente López Obrador aseguró que hablará con los directivos de la constructora ICA para solicitarles que “se apliquen a fondo” a fin de que se termine en 2023 la Presa Santa María.

“El propósito es terminar la obra antes de que concluya el gobierno porque no queremos dejar obras en proceso, inconclusas, nosotros heredamos muchas obras que se iniciaron, abandonaron y no queremos dejar herencia en obras no terminadas”, recalcó el presidente López Obrador.

“Tenemos que procurar que concluya a más tardar a finales de 2023, para eso necesitamos que no falten los recursos y que siempre tenga presupuesto la obra, ya se tiene para el año próximo un presupuesto autorizado, a lo mejor no será suficiente si queremos terminar la obra para el 2023, hay que ampliar ese presupuesto, pero va a depender mucho de la capacidad de la ejecución de la compañía que tiene el contrato de la obra, tengo entendido que es ICA”, dijo.

“Vamos a hablar con los directivos de ICA para que se apliquen a fondo, vamos a hablar con Guadalupe Phillips, que es la directora de ICA, que es muy activa, aplicada, comprometida para que no desatienda la obra”.

Destacó que tenía que decidir qué hacer con esta obra que quedó inconclusa, porque se han invertido 2 mil millones, pero faltan otros 10 mil millones de pesos y todo el sistema de riego y el sistema de generación de energía eléctrica.

Celebró que ya va a iniciar la obra, pero reiteró que debe quedar concluida a finales de 2023.

lsm