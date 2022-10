Protestan alumnos de Universidad del Bienestar en Tixtla: piden a AMLO sede y certificación de estudios

Durante la supervisión de los Programas para el Bienestar, que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chilapa de Álvarez, Guerrero, estudiantes de Enfermería y Obstetricia de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" (UBBJ) de Tixtla, le solicitaron que les construya una sede en su localidad.

Señalaron que no tienen un lugar donde estudiar desde hace tres años, tampoco un respaldo jurídico porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha certificado a quienes ya terminaron sus estudios y no tienen cédula profesional, no han realizado prácticas desde que iniciaron la carrera y los funcionarios, entre ellos el director de la universidad en Tixtla, Abel Alonso Hernández, han ignorado sus peticiones.

"Queremos ver si nuestro Presidente nos puede resolver, porque no nada más somos nosotros, ya se vio que es a nivel nacional; hay muchas sedes que tienen este mismo problema, y ¿qué ha hecho la señora Raquel (Sosa)? Se ha burlado de nosotros", dijo un estudiante, en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los estudiantes pidieron la renuncia de la coordinadora de las UBBJ, Raquel Sosa, ya qué dijeron que no ha atendido sus peticiones, y por el contrario, han sido tratados de manera déspota por la funcionaria federal.

“No estén de ociosos, no anden en la calle protestando. ¿A quién de ustedes les gustaría que exhibieran la historia médica de su familia? Levanten la mano ¿Quién quiere que se publique en el periódico si una persona tiene una enfermedad o tiene un problema del tipo que sea?", les contestó Sosa Elízaga, en días pasados a los estudiantes de la UBBJ de Oaxaca y Baja California que se reunieron con ella el pasado 14 de octubre, en la Ciudad de México.

Señalaron que las UBBJ de la Ciudad de México, Sonora, Chiapas, Oaxaca y Durango, entre otras, tienen el mismo problema; y están planeando realizar una marcha a nivel nacional, el 1 de diciembre, para pedir una solución.

Señalaron que ya tienen un terreno donado en Tixtla para construirles una sede, y aún así, las autoridades no lo han hecho, y hasta han sido amenazados con que podrían mover a la universidad a una comunidad más alejada. También pidieron que cesen las represalias porque solo exigen sus derechos como estudiantes, de manera pacífica.

"Ya agotamos todas las instancias posibles, se habló con el presidente municipal, con varios delegados, y no nos han resuelto. Queremos que el Presidente López Obrador se dé cuenta que el programa que el realizó no se está llevando a cabo de la manera que él quería" sostuvo otro estudiante de la UBBJ de Tixtla.

Con información de Alberto Morales

