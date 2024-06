El ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz dijo que la propuesta para reformar el Poder Judicial ha provocado una disputa entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia “División de poderes”, el ministro en retiro manifestó que a partir del 1 de octubre se conocerá quién realmente mandará.

Abundó que tardarán un tiempo en ajustarse y equilibrar la nueva configuración nacional.

“Lo que uno está observando… ciertos personajes para no nombrarlos sin meternos en líos dicen a las 10:00 horas un día vamos a reformar la Corte, el otro dice a las 12:00 horas, a las 16:00 horas dice que no y el otro a las 18:00 horas que tampoco.

“Al otro día el Presidente dice que si, la señora dice que no, el coordinador de la transición dice que no, no es que nadie sepa lo que está haciendo… son procesos que ya se presentan siempre en los casos de las transacciones y que lo que están haciendo son ajustes entre lo que está terminando que todavía no termina y lo que está comenzando que todavía no comienza, este es el verdadero problema”, expresó.

La directora de la escuela nacional de ciencias forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México, Zoraida García Castillo señaló el peligro que existe de perder el equilibrio de poderes.

