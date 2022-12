Programa Nacional de Seguridad es un refrito: expertos

Analistas y expertos en temas de violencia y combate a la delincuencia consideraron que el Programa Nacional de Seguridad Pública (PNSP), publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, es tardío y sólo ofrece más de lo mismo. Anticiparon que lejos de pacificar al país en 2024, como se ofrece, no se resolverá el problema de la criminalidad y se heredará a la siguiente administración.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, calificó como una vergüenza el PNSP, pues es un “refrito” del plan presentado en 2020, en el que se destaca el lenguaje propagandístico.

“Ya pasaron cuatro años de gobierno y le vuelven a echar la culpa al pasado. De acuerdo a lo que dice la ley, los planes sectoriales se presentan un año después de haber entrado y en ellos se plasman los objetivos del gobierno, como los mecanismos a cumplir, las formas de evaluación. Este plan sectorial revela que el gobierno federal carece de la capacidad para elaborar documentos estratégicos, rigurosos, coherentes y que atiendan con seriedad el tema de seguridad. Este es un refrito del anterior”, expresó.

Insistió en que le siguen achacando todo a gobiernos anteriores y “ellos no asumen responsabilidad de estos cuatro años de gobierno. La conclusión es que en los dos años que faltan van a ser más de lo mismo”.

Por su parte, el columnista y especialista en temas de seguridad, Alejandro Hope, señaló que lo que revela el programa es que se tenía listo hace más de un año y por alguna causa se retrasó su publicación, pero no se actualizaron las estadísticas.

“Lo que me llama muchísimo la atención es todas las metas, una por una. Dicen que el dato de 2021 ‘no disponible’, cuando claramente está disponible, lo cual quiere decir que este programa estaba listo por lo menos desde hace más de un año, eso es lo revelador. ¿Por qué no lo publicaron antes? No sé, pero claramente muestra que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene mucho peso.

“Si querían humillar a la secretaria Rosa Icela Rodríguez, lo lograron en serio. Si el propósito era mostrar su completa y total irrelevancia, esto es una joya”, puntualizó.

Señaló que el documento contradice las reformas de la Guardia Nacional y presencia militar. “Realmente es de carcajada este asunto”.

Indicó que seguramente en el gobierno se dieron cuenta que si no publicaban el programa iban a caer en responsabilidades administrativas, pero el problema es que se trata de un documento vacío, sin “relevancia práctica”.