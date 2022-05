Presidente define el lunes su asistencia

Cajeme, Son.— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el lunes o martes se confirma lo relativo a la Cumbre de las Américas.

Esto, luego de que Marco Rubio, senador republicano por Florida, dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea invitar a Cuba al encuentro.

En la conferencia mañanera en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que se mantiene la comunicación con el gobierno del presidente Biden —de quien manifestó que le tiene mucha confianza— para que no se excluya a ningún país en la cumbre de junio próximo en Los Ángeles, California.

Acusó que hay quienes quisieran que no se llegara a acuerdos y que apuestan a que haya confrontación con el gobierno de la Unión Americana.

“Estamos hablando, platicando. Creo que para el lunes o martes voy a poder informar al pueblo. Se tiene comunicación sobre este tema y otros, y el lunes o martes hablamos, porque hay quienes quisieran que no se llegara a acuerdos, apuestan a que no nos pelemos, que haya confrontación.

“Nosotros tenemos mucha confianza al presidente Biden y él nos respeta, así como nosotros lo respetamos y, sobre todo, respeta nuestra independencia, nuestra soberanía y conoce bien lo que establece la Constitución: Presidente de México tiene que ceñirse en materia de política exterior a principios como no intervención, como la autodeterminación de los pueblos”.

López Obrador expuso que el gobierno de Estados Unidos ya conoce la postura de México y reiteró su confianza en su homólogo Biden.

El Presidente advirtió que no permitirá que en las campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos: “Somos muy respetuosos de las políticas internas de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos, no aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo”