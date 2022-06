Presidente critica a AN por aliarse con el PRI

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a la oposición, sobre todo al PAN, por señalar que Morena es el nuevo PRI, siendo que los panistas y priistas son aliados electorales.

“Ahora dicen que el movimiento nuestro [Morena] es el nuevo PRI, pero si es tan malo el PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN?”.

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que los priistas y panistas tienen un problema ideológico, por lo que —expuso— deben hacer un análisis de fondo con los resultados de los comicios del pasado domingo.

Luego de que la oposición presumió que ganó Aguascalientes y Durango, el Mandatario federal comentó que no tiene que caer en el autoengaño, celebrando que se llevó el triunfo en dos de seis gubernaturas: “Ellos decían que nos iban a ganar las seis, o sea, nos fue bien. Leía a otro famoso diciendo que se perdieron no sé cuántas gubernaturas, pero que no fue aniquilante”.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló que si tuviese que dar un consejo a los integrantes del PRI, en voz alta les diría: “Reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo.

El presidente López Obrador indicó que la democracia necesita partidos políticos, organizaciones políticas y oposiciones fuertes, no paleras.

“Si se tratara como era antes, de simular que había democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdo”, señaló.