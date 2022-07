PRD alerta que reforma electoral de AMLO no evita que México caiga en un “narcoestado”

La iniciativa de reforma electoral enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, no contiene elementos que impidan a México caer en un “narcoestado”, a pesar de que se ha venido denunciado la continua intervención del crimen organizado para facilitar los triunfos de Morena y sus aliados en los procesos electorales, alertó la vicecoordinadora de la bancada del PRD en la Cámara baja, Elizabeth Pérez Valdez.

La legisladora federal sentenció que esa propuesta no puede ser aprobada en esos términos, y señaló que si bien el PRD tendría que dar una gran discusión respecto a si es necesaria o no una reforma político electoral en este momento para el país, ello tendría que ocurrir en un escenario democrático en el que converjan todas las opiniones, no solo la del partido en el gobierno.

En el marco del IV Seminario Regional con Partidos Políticos "Representación e Integridad Electoral: Prácticas y Percepciones Regionales”, organizado por el Instituto Nacional Electoral, Pérez Valdez recalcó que: “estamos de acuerdo en que tenemos que discutir respecto de la representación proporcional pura y su ejercicio. Es algo que siempre hemos peleado, por lo menos, desde la izquierda: La incorporación de las minorías debe estar siempre en esos espacios donde se ejerce y se ejecuta el poder”.

Y agregó: ““Hoy tenemos la responsabilidad superior de evitar la sub-representación y la sobre-representación; sobre todo en esos espacios de poder; particularmente –dijo- cuando las mayorías son sobre-representadas tienen, generalmente, más de lo que en realidad representan en la población; pero, sobre todo, lo que la ciudadanía ha depositado los votos en las urnas”.

Lo que queda claro, añadió es que la democracia no se puede construir con discursos populistas ni demagógicos.



Aseguró que la iniciativa del Presidente pretende debilitar la democracia que por lo menos al PRD, añadió, le ha costado vidas. Y el fortalecimiento de las instituciones no se hace siguiendo “conejos blancos ni con discursos demagógicos, sino evitando, por ejemplo, la instauración de un sistema de narco-estado ejecutado desde las propias elecciones”.

Mencionó que Colombia puede dar un gran ejemplo de lo que significa erradicar los ‘”narcoestado. Nos podrían dar, incluso, una cátedra de cómo empezaron estos procesos y cómo lograron erradicarlos de los ámbitos electorales”.

Expresó además que “deberíamos estar pensando en fortalecer la transparencia, la fiscalización de recursos, y la utilización de nuevas tecnologías para llegar a un proceso de Reforma Electoral, en lugar de debilitar las instituciones dedicadas al fortalecimiento de la democracia”.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rcr