Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan protestas en contra de la reforma al Poder Judicial, esta se vez se manifestaron en el Club de Banqueros y la Asociación de Bancos de México. Previo a la 14a Edición del US-Mexico CEO Dialogue, que reunirá a alrededor de decenas de líderes del sector privado que entablarán un diálogo sobre los retos y oportunidades en materia comercial y de inversión.

Al igual que ayer, trabajadores se congregan en la avenida 16 de septiembre para mostrar su descontento ante la reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de septiembre. Por su parte, elementos de seguridad del recinto colocaron vallas metálicas y resguardan el lugar.

Con las consignas: “Claudia, aborta, la justicia no se vota”, “juez votado, corrupto asegurado”, “banquero, banquera, no sea indiferente, México requiere justicia independiente”, “ni nos vamos a callar, ni nos vamos a rendir”, “que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un gobierno, es dictadura en el poder”, “juez por elección, afecta la inversión”; manifestantes comienzan la primera movilización para concientizar a inversionistas.

Con consignas en inglés trabajadores del poder judicial afuera del club de banqueros. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

México, sede del CEO Dialogue

Esta tarde, se llevará a cabo el Diálogo Anual de Alto Nivel de empresas de EU y México (CEO Dialogue), en el que participará la presidenta Claudia Sheinbaum. Dicho evento tendrá la participación de 240 dirigentes de empresas de Estados Unidos y Canadá de servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz.

Con tambores, megáfonos y carteles que dicen: “no es seguro invertir en México”, “Sin democracia no hay inversión” y “jueces votados son un riesgo para inversión”; protestantes denunciaron que elementos de seguridad los amenazan para que se retiren del lugar.

Trabajadores del PJF se concentran en Palacio Nacional

Trabajadores del Poder Judicial Federal se manifiestan en la calle Seminario, a un costado de Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, recibirán a inversionistas extranjeros durante el CEO Dialogue.

Desde las 8 horas de este martes 15 de octubre, la base trabajadora de los 32 circuitos se congregó en el Club de Banqueros y en la Plaza de las Armas para manifestar su rechazo hacia la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la movilización, advierten a los inversionistas extranjeros que la reforma judicial afectará directamente a la economía de México. Jueces, magistrados y secretarios sostienen carteles que dicen: “Ni siquiera el secretario Ebrard quería votar por la reforma judicial, adivinen ¿por qué?” y “las inversiones son inseguras ante la reforma”.

También entonan las consignas: “Con la dictadura, tu inversión está insegura”, "Juez votado, inversionista defraudado”, “Juez votado, peso devaluado” y “México escucha, esta es tu lucha”. Por su parte, Patricia Aguayo Bernal, vocera de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), expresó que durante el transcurso del día se sumarán más trabajadores originarios de otros estados de la República.

