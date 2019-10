“Por encima de las leyes está la vida humana”, dice AMLO sobre liberación de Ovidio Guzmán

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que si hubo algún acto ilícito o un delito en avalar que se suspendiera el operativo para detener a Ovidio Guzmán López, que se proceda legalmente, pero manifestó que él considera que “por encima de las leyes está la vida humana”.

“Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente y yo voy argumentar el porqué actué de la manera de cómo lo hice. Yo pienso que por encima de las leyes está la vida humana, y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, sino con la justicia”.

“Yo creo que no hay ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, como cualquier ciudadano tengo derecho ala defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento bien con mi conciencia y lo que más importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada sin autoridad moral”, dijo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional recordó que hace unos días se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por parte del PAN por el operativo realizado en Culiacán, por lo que, reafirmó, responderá ante esto.