La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que al menos 26 integrantes de su comunidad fueron reconocidos este año con premios nacionales e internacionales, debido a su contribución a las áreas de la ciencia, el arte y la ingeniería.

La UNAM señaló que con estos premios y reconocimientos se confirma “la calidad de la educación y las investigaciones desarrolladas en esta casa de estudios”.

Entre las personas que recibieron un reconocimiento se encontró el mismo rector Enrique Graue, quien fue distinguido con este grado por las universidades Autónoma de Sinaloa y Ricardo Palma de Perú.

También Mercedes de la Garza, investigadora emérita e integrante del Instituto de Investigaciones Filológicas, fue distinguida con el doctorado honoris causa por la Universidad Estatal de Humanidades de Rusia. A ella se le reconoció su contribución académica a través de su obra escrita sobre historia, religión, arte plástico y literatura maya.

De igual forma Ana Sofía Varela Gasque, del Instituto de Química, fue nombrada una de las 15 jóvenes científicas prometedoras internacionales (International Rising Talents) por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Fundación L’Oréal.

Mauricio Rocha Iturbide y Gabriela Carrillo, académicos y egresados de la Facultad de Arquitectura, fueron galardonados con la “Médaille d´Or”, máxima presea de la arquitectura de Francia, concedida por la Académie d’Architecture.

Otros alumnos reconocidos fueron Carlos Alberto Ibarra Cantú, Jesús Alejandro Márquez Cruz, Sara Palma Martínez y Juan Carlos García Caballero, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, quienes obtuvieron el primer lugar general del concurso nacional estadounidense Blue Sky Competition Contest, convocado por la American Society of Civil Engineers (ASCE). Ellos ganaron este reconocimiento por su propuesta de construir una ciudad flotante en medio del océano, lo cual sería completamente sustentable.

Otra mujer destacada fue Laura Bertha Reyes Sánchez, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, quien tomó posesión como presidenta de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo (IUSS, por las siglas de International Union of Soil Sciences).

En tanto Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM, recibió el 2019 International Medical Educator of the Year Award, que otorga el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada, convirtiéndose así en el primer mexicano en obtener esa distinción.

También Valeria Souza Saldívar, del Instituto de Ecología, ingresó a la Academia Americana de Ciencias y Artes (AAAS) de Estados Unidos, en la categoría de Miembro Extranjero Honorario, por sus méritos en la vinculación entre ciencia y sociedad.

