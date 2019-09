Senado turna a comisiones solicitudes de desaparición de poderes en Tamaulipas y Guanajuato

El líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, afirmó que él se suma al llamado de cordura que hizo su homólogo Ricardo Monreal, toda vez que la reacción de Morena parece una “venganza”, ya que lo que está pasando en Veracruz es muy diferente a lo que está pasando en Tamaulipas y Guanajuato.

Explicó que mientras en Veracruz se violó la autonomía de la Fiscalía del estado; en los estados gobernados por el blanquiazul el tema de seguridad no solo le compete a los gobiernos estatales, sino también al Ejecutivo federal.

“Yo también llamo a la cordura, a la no venganza, a que lo veamos sin ambiciones personales. En Veracruz sí hubo una afectación a un poder autónomo. Yo no conozco al fiscal ni me interesa el fiscal, pero el procedimiento como lo hicieron estuvo mal hecho constitucionalmente, y ése es un tema de instituciones. No nos vamos a prestar, y coincido con el senador Monreal, hay que buscar la seriedad y la mesura”, indicó el panista.

La Mesa Directiva del Senado turnó las solicitudes a la Comisión de Gobernación, a efecto de que se pronuncie sobre si son procedentes de conformidad con lo dispuesto al artículo 76 constitucional.

Dicho artículo otorga al Senado la facultad para declarar la desaparición de poderes de un estado.

Estipula que el nombramiento de un gobernador interno se hará a propuesta, en terna, del Presidente de la República y con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta Cámara.

El Gobernador provisional convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de cada entidad federativa.