Se realizan trámites para que sigan los trabajos en Santa Lucía y Dos Bocas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal realiza los trámites ante la Secretaría de Salud (Ssa) para, a pesar de la contingencia del coronavirus o Covid-19, los trabajos sigan en la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en la base aérea Santa Lucía y la refinería Dos Bocas en Tabasco, por ser consideradas como obras estratégicas

Debido a que todos los lunes en su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional se presentan los avances de la construcción de estos dos proyectos, este día el titular del Ejecutivo federal comentó:

“Hoy no vamos a pasar ahora lo del avance en el aeropuerto y la refinería porque se están haciendo trámites para que puedan ellos continuar trabajando por ser obras estratégicas, entonces como no tenemos todavía la autorización de la Secretaria de Salud no informamos, hasta la próxima (semana)”, dijo.

cg