Reparte EU maíz con gorgojo, dice el Ejecutivo

Al asegurar que sigue entregando dinero a organizaciones opositoras a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la embajada de Estados Unidos en México está repartiendo “maíz con gorgojo”.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo garantizó que no se utilizará a organismos de inteligencia del gobierno federal para espiar a sus adversarios, pues aseguró que en México no se limita la libertad de expresión y no se censura a nadie.

“Antes no se informaba, todo se callaba; eran muy pocos los medios que informaban, muy pocos, uno o dos, y algunos en los estados, pero era un periodismo totalmente sometido, subordinado; los intelectuales, bien ‘maiceados’, todos.

“Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de Estados Unidos, o sea, que la embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo. Entonces, no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar, nada. Y vamos bien”, dijo.

El pasado lunes 31 de mayo, al asegurar que es un acto indebido, el presidente López Obrador reprochó que el gobierno de Estados Unidos siga sin dar respuesta a la carta diplomática que envió por el financiamiento que otorga a organizaciones opositoras a su gobierno, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Ayer, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una de las cosas que más le enorgullecen es que Miguel Nazar Haro, quien fungió como titular de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) en el periodo de la llamada Guerra Sucia, lo haya tachado de comunista por trabajar en favor de los indígenas cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI) en Tabasco a fines de los 70.

El Mandatario federal señaló que si un día enmarca los documentos más importantes, incluiría el expediente que elaboró la DFS sobre él.