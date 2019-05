Priistas rechazan que el gobierno de EPN haya protegido a Lozoya

La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, rechazó que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se haya protegido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

“No (se protegió), como cualquier funcionario estaba y está sujeto a que las instancias correspondientes evalúen su gestión y posible responsabilidad.

Exigiremos que las autoridades actúen conforme a derecho, la norma, sin tintes políticos ni cortinas de humo, respetando la presunción de inocencia, pero haciendo su trabajo”, externó.

Ruiz Massieu agregó que la postura de su partido es que las instituciones hagan su trabajo, para que donde haya responsabilidad se investigue y se deslinde, pues en todos los casos el PRI pedirá que se aplique la ley.

“Nosotros somos un partido que cree en la legalidad. Creemos que las instituciones tienen que hacer su trabajo sin tintes partidistas, políticos y sin buscar fincar responsabilidades por un motivo de rédito político o electoral. Vigilaremos que así sea”, expresó.

En entrevista en el marco del homenaje póstumo que el Senado ofreció a la expriista María de los Ángeles Moreno, la senadora con licencia, dijo que las instituciones deben hacer su trabajo, y que su partido pugna porque haya rendición de cuentas de funcionarios, político y de cualquier orden de gobierno, en donde las instituciones actúen con imparcialidad.

Por separado, el expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, coincidió en que la administración de Peña Nieto, “según lo he visto no” protegió al exdirector de Pemex, pero eso se debe poner a luz con un proceso formal en donde no se violenten los procesos.

Agregó que hay un proceso judicial que se debe agotar y en donde Lozoya pueda defenderse; confió en que la orden de aprehensión no sea un mensaje intimidatorio al PRI, “y que el camino de la procuración de la justicia, y el Poder Judicial que pone orden ante cualquier especulación hagan su trabajo”.

“Yo espero que las cosas se hagan bien en beneficio de México, estoy con enorme esperanza con la nueva Fiscalía General y un Poder Judicial autónomo”, anotó.

En ese sentido, el coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en la administración pasada, no se protegió a Lozoya, pues se dio entrada en la entonces Procuraduría a la acusación, al señalamiento.



“Yo creo que ahora deben tener mayores elementos, se ha configurado ya posiblemente algún tipo de delito, y ahora se está procediendo. Entonces no, de ninguna manera.

Cualquier señalamiento le puedo decir de exgobernadores a los que se configuró el delito, inmediatamente se procedió contra ellos”, anotó.

Osorio Chong mencionó que Lozoya tiene derecho a defenderse, y que desconoce si se trate de un asunto político, pero que eso se sabrá cuando en el proceso judicial hablan las dos partes, además de que el tema ya tenía tres varias semanas y meses, “hoy se da el paso de girar la orden de aprehensión, yo espero que no tenga nada que ver con el proceso electoral”, refirió.



Dijo que como exsecretario de Gobernación, no tuvo información sobre el caso, porque todas las acusaciones que generaron se daban en la entonces Procuraduría, ahora Fiscalía, “y nosotros no teníamos nada que ver, absolutamente nada que ver con ningún tipo de pruebas que se hubiera podido aportar en su momento o acusaciones que se dieron a través de los medios”.