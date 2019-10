La dirigencia nacional del PRD pidió al gobierno federal que investigue al otrora líder del sindicato de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito, luego de su renuncia al cargo.

Ángel Ávila, líder nacional perredista, también exigió que Morena, siendo el partido en el poder, no meta las manos en el proceso interno de sucesión del líder sindical, y sean los trabajadores quienes elijan a su representante.

“Romero Deschamps debe ser investigado sobre su enriquecimiento ilícito. Morena y el Ejecutivo deben sacar las manos del proceso sucesorio del Sindicato Petrolero, desde el PRD exigimos que sean los propios trabajadores quienes elijan a sus próximos líderes”, escribió.

Ávila añadió que la renuncia de Romero Deschamps hace un escenario favorable y es una buena noticia para el sindicalismo en México, en la vía de terminar con la corrupción que algunos de los líderes sindicales imponen.

“Romero Deschamps es un personaje impresentable, que se ha enriquecido a costa del trabajo de los petroleros y por la corrupción enorme que ha habido en Pemex, debe ser investigado y procesado, tiene muchas denuncias y muchas pruebas”, añadió.

Destacó que “el PRD quiere justicia y no una cacería de brujas”, ahora que Romero Deschamps ya no cuenta “con el cobijo del gobierno federal”, pero alertó que Morena no debe tomar el control del sindicato, como en otros años lo hiciera el PRI.

“El PRD hace un llamado de alerta porque pareciera que el gobierno de la 4T tiene intervenida la sucesión en el sindicato petrolero, parece una obsesión del titular del Ejecutivo por quedarse con el control del sindicato petrolero. Eso sería repetir la triste historia del sindicalismo mexicano donde el gobierno en turno interviene en la vida autónoma de los sindicatos.

“No debemos repetir la misma historia en los viejos tiempos del PRI, donde desde el gobierno se quitaban y se ponían líderes sindicales, México debe pasar a una nueva estampa y esperemos que el gobierno esté a la altura y no quiera caer en la tentación e imponer a su sucesor en el sindicato petrolero”, añadió.