PAN: afirma que micrófonos se instalaron en esta legislatura

La fracción del PAN en el Senado de la República presentó un informe de revisión de sus oficinas que el senador Damián Zepeda mandó hacer con la empresa Sogams S.A. de C.V. en septiembre de 2018, cuando inició la 64 Legislatura y él al frente de la bancada, luego de encontrar micrófonos en su sala de juntas, la semana pasada, y acusaran que éstos eran usados para espionaje.

En el mismo, afirmaron, no se encuentran registros de que los micrófonos encontrados en el plafón de la sala de juntas de la coordinación; por lo que acusaron que los mismos fueron instalados en esta Legislatura y no en 2011, como aseguró Morena.

“Nosotros sí tenemos confirmado que esos micrófonos no estaban instalados ni puestos sin conectar. No existían en la sala de juntas del PAN. Cuando llegó la Legislatura, un servidor, por protección personal y del grupo, se hizo una revisión, y el dictamen que me entregaron muestra que no había ningún micrófono en la sala de juntas ni en la oficina del coordinador”, dijo Zepeda.

En conferencia, Zepeda también afirmó que la narrativa de Morena, sobre que los micrófonos fueron instalados en 2011, durante la construcción de la nueva sede del Senado, en Paseo de la Reforma, no se sostiene con ese informe que ellos tienen de septiembre.

El coordinador actual del PAN, Mauricio Kuri, aseguró que Morena faltó a su palabra cuando primero se solidarizó con la fracción blanquiazul para que la Fiscalía General de la República (FGR) revisara las instalaciones, y luego acusó que se trataba de “un montaje”.

“Y después sacan unos videos de un señor que estuvo trabajando hace tiempo y que dice que desde entonces estaban los micrófonos. Aquí estamos demostrando que no estaban, puede haber desconfianza, pero hubo un pago, que se revise ese pago”, precisó.

