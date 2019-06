En el deportivo de béisbol de Ecatepec, ante consignas de algunos asistentes por la falta de obras y servicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuesta trabajo echar a andar la administración porque era un gobierno federal que estaba echado como un elefante. "Todavía falta porque cuesta trabajo echar a andar al gobierno porque era un gobierno, el federal, que estaba echado como un elefante reumático y mañoso que hay que pararlo y empujarlo para que le sirva al pueblo", expresó. Desde su llegada al deportivo para presentar los avances de los programas integrales del Bienestar, el presidente fue recibido con consignas, en su mayoría por integrantes de la agrupación Antorcha Campesina. El presidente aseguró que no tiene mucha ciencia gobernar, porque la política tiene que ver con el sentido común. "No crean que tiene mucha ciencia el gobernar. Eso de que la política es el arte y la ciencia de gobernar no es tan apegado a la realidad; la política tiene más que ver con el sentido común que es el menos común, eso sí, de los sentidos. La política tiene que ver más con el juicio práctico, la política es transformar, es hacer historia, es un oficio noble que permite a la autoridad servir a sus semejantes, servir al prójimo. Esa es la verdadera política", expresó. El mandatario dio a conocer una inversión para Ecatepec de 600 millones de pesos para un programa de mejoramiento urbano y reconoció la labor del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. "Este señor se ha portado de manera respetuosa y ha actuado con responsabilidad y yo les pido que nos unamos todos. La patria es primero", sostuvo. Y ante abucheos contra le mandatario mexiquense, López Obrador sometió a votación a mano alzada si la gente quiere que siga la confrontación política. La mayoría se pronunció por el no. "Cuando hay campaña hay que agarrarse, ni modo, y eso sin llegar a los golpes, pero sí hay confrontación y cada quién con su partido; pasa la elección y a unirnos todos", pidió.