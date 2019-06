Niega Guerra Abud participación en sesión de consejo de Pemex en octubre de 2015

Ciudad de México.- El exsecretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud descartó haber participado en la sesión de consejo de Pemex del 26 de octubre de 2015, ya que presentó su renuncia al cargo en agosto de ese año.

A través de una carta enviada a este medio, el exfuncionario de la administración del presidente Enrique Peña Nieto dijo que dejó de ser secretario del Medio Ambiente, el 27 de agosto de 2015.

A continuación, te presentamos el texto íntegro de la carta:

En atención a la nota publicada por EL UNIVERSAL el día de hoy en medios electrónicos por el periodista Noé Cruz Serrano y en uso de mi derecho constitucional de réplica, me permito hacerle notar que me desempeñé como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del primero de diciembre de 2012 hasta el 27 de agosto de 2015, fecha en la que le presenté mi renuncia al Sr. Presidente de la República, razón por la cual no participé en la sesión del Consejo del 26 de octubre del mismo año.

De la manera más atenta, le solicito realizar la aclaración pertinente.