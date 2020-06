México ya cumplió con reducción de extracción de petróleo: AMLO

Ante la reunión que realizará este sábado la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y donde se prevé que haya negociaciones para un nuevo acuerdo de producción petrolera, Andrés Manuel López Obrador aseguró que México ya cumplió con la reducción de extracción de petróleo de 100 mil barriles acordado, por lo que descartó que el país pueda realizar un recorte adicional.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que según reportes del organismo mundial hay naciones que no han acatado el acuerdo de reducción petrolera, y aseguró que se puede verificar que México ha cumplido con el convenio.

“Ya se informó a miembros de la OPEP de nuestra postura. Nosotros estamos cumpliendo con reducir la producción petrolera de 100 mil barriles. Ya cumplimos y hay países -de acuerdo al mismo reporte de la OPEP- que no han cumplido cabalmente con estos ajustes.

“Nosotros no podríamos ajustar más nuestra producción, ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos. Esto lo están viendo bien los países de la OPEP y de la No OPEP el cumplimiento de México, no tenemos nosotros ningún problema".

-“¿Entonces ya no podría haber un recorte adicional por más tiempo?”, se le cuestionó.

-“No podríamos ya, ya cumplimos y se puede verificar que no estamos extrayendo más petróleo que una disminución como lo ofrecimos de 100 mil barriles”.

El presidente indicó que Roció Nahle, secretaria de Energía (Sener) le ha informado de este encuentro de la OPEP y adelantó que la secretaria estará pendiente por teléfono de la sesión del organismo, porque lo estará acompañando en la gira que realiza por el sureste del país.

“Este fin de semana ella me va acompañar a la gira y va a estar pendiente de la reunión; sí va a participar aún cuando lo haga por vía telefónica, para que pueda estar definiendo la postura de México por teléfono”.

Aseguró que México y otros países que han cumplido con el acuerdo petrolero están demandando que las naciones que no lo han acatado lo hagan.

“Que todos cumplan, ese es uno de los puntos de la agenda, y que se logre de nuevo el acuerdo; ahora hay mejores condiciones y la experiencia de que cuando no hay acuerdo todos nos afectamos, todos salimos perjudicados. No veo ahora la misma situación de antes, ahora se trata de que los que se quedaron rezagados, los que lo han cumplido lo hagan y ya se ve la posibilidad hacía adelante, dependiendo del comportamiento de la economía mundial, de el consumo de petróleo, del precio ya se ve qué medidas se toman hacía adelante”.

cg