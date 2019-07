Líder sindical en Notimex tenía hasta dos parejas sentimentales y esposa en nómina: Sanjuana Martínez

Como lo publica hoy EL UNIVERSAL, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez señaló al líder sindical de la agencia del Estado, Conrado García Velasco, por encabezar una trama de corrupción y uso indebido de recursos, ya que el sindicato que controlaba era como "una mafia" que recibió en tres años más de 4 millones de pesos de los que se desconocen su paradero.

Incluso, el líder sindical investigado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -según la información presentada en conferencia de prensa en Palacio Nacional por la directora de Notimex-, tenía a familiares en la nómina de la agencia, incluidos a dos parejas sentimentales, su esposa, sus tres hijos, dos hermanos, sobrino y un tío.

Sanjuana Martínez ordenó una serie de auditorías donde se encontró que había una mafia que tenía secuestrada a la agencia.

"Nos encontramos con un panorama sombrío, había el peligro de que la agencia se fuera al borde del abismo", afirmó.

Presentó un esquema de la trama de corrupción que encabeza Conrado García en la que se encontraron 28 viajes del líder sindical nacionales e internacionales para él y su familia que se encontraba en la nómina de la agencia.

También recibió alrededor de 500 mil pesos en viáticos, además de otros gastos, así como componendas económicas, tal como un concepto de apoyos de alrededor de un millón y medio de pesos.

De 2015 a 2017 se entregó al sindicato la cantidad de 4 millones 50 mil pesos por concepto de apoyos, sí que se desconozca su destino, dijo Sanjuana Martínez.

Afirmó que en la agencia había censura porque no se podía hablar de fosas, desaparecidos o críticas a funcionarios o el gobierno en turno.

La principal investigación que se realiza es que se encontró, según la directora de Notimex, un "huachicoleo" de noticias y se encontró que había una agencia alterna donde se recibía publicidad y pagos.

"El chayote estába normalizado por trabajadores, había lista de aviadores", dijo.

Sostuvo que la mafia era integrada por cercanos al líder sindical que tenía a sus familiares en la nómina de Notimex, desde esposa hasta sobrinos.



"Solo el líder sindical contrataba y despedía personal, lo cual disminuyó la calidad informativa", afirmó.

Incluso, Conrado García sumaba un permiso de 18 años y no pisaba la agencia.

Aclaró que no todos los trabajadores de Notimex que fueron despedidos han tenido problemas.

Incluso habló de las críticas en Twitter y por lo cual tuvo que cerrar su cuenta personal.

"Antes que funcionaría, soy ser humano y tengo que defenderme", sostuvo.

Y aclaró que dirigir la agencia de noticias del Estado no es un concurso de popularidad, pero llegó hace cuatro meses a hacer su trabajo.