“Hay mano negra en motín de PF”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “hay mano negra” en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal y aunque reiteró que tiene derecho a manifestarse, “no es una causa justa”.

“Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe: hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo; no, no vamos a reprimir, no somos iguales y se va a resolver este asunto, porque no se está cometiendo ninguna injusticia”.

En un videomensaje que publicó en sus redes sociales, el Presidente señaló que no ha despedido a ningún Policía Federal, sino que 10 mil elementos han pasado la prueba y se están incorporando a la Guardia Nacional.

“Otros, no sólo porque no pasan la prueba (...) no quieren que los examinen oficiales del Ejército o no están en buenas condiciones o no tienen conductas aceptables, sino que tienen problemas de salud, por eso no van a poder estar en la Guardia Nacional”.

El presidente López Obrador pidió a los ciudadanos que si los Policías Federales se manifiestan, “tenemos que resistir y aguantar, pero es [por el] bien de todos, esto se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, manteniendo el diálogo y con el uso de la razón”.

Señaló que los elementos inconformes pueden manifestarse el tiempo que quieran, pues no van a ser reprimidos, “porque ya no estamos en los tiempos de antes, no somos iguales a los sexenios pasados”.

Antes, en su conferencia de prensa matutina, afirmó que esa institución se echó a perder en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y por eso las manifestaciones.

“Hay muchas resistencias, porque estaba mal lo de la Policía Federal, se echó a perder sobre todo cuando pasó a Gobernación [en el sexenio anterior], ahí se relajó la disciplina y cometieron muchos abusos, entonces estaban malacostumbrados algunos y por eso la protesta, pero no se estaban portando bien, sobre todo los de arriba”.

El mandatario calificó como “mentira” que se les haya reducido su salario o que se les obligue a formar parte de la Guardia Nacional.

“Es mentira, es un proceso de capacitación para incorporarse a la Guardia, incluso hay quienes por motivos de salud o por motivos de actividad física no pueden estar en la Guardia, porque lo que se está buscando es que estén elementos aptos y, sobre todo, conscientes de que van a servir y cuidar a los ciudadanos.

“No se va a despedir a nadie, no se va a obligar a nadie a que pase a otra corporación. El proceso que se está llevando a cabo para que los elementos de la Policía Federal pasen a la Guardia Nacional es voluntario y si reúnen los requisitos, pueden pertenecer a la Guardia Nacional, si no los reúnen no van a ser despedidos”.

López Obrador explicó que quienes no reúnan los requisitos seguirán en la Secretaría de Seguridad, pero en otras tareas, como por ejemplo en la vigilancia de instalaciones federales, que “era otro negocio que tenían unos cuantos”, en la pasada administración.

Señaló que se han eliminado ese tipo de contratos, por lo que un grupo de la Policía Federal se va a hacer cargo de esta función, sobre todo en instalaciones estratégicas del gobierno federal. “Por eso, no se va a despedir a nadie. Yo entiendo que hay también resistencia, porque es un cambio, lo cierto es que estaba echada a perder esa corporación”, insistió.