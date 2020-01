"Guardia Nacional actuó porque migrantes querían entrar por la fuerza"

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Alfredo Femat, justificó la actuación de la Guardia Nacional frente a los migrantes que fueron repelidos esta tarde en Chiapas, para evitar su ingreso a México, pues según el legislador los centroamericanos querían “entrar a la fuerza”.

Cualquier persona que quiera ingresar al país lo debe hacer de manera regular, “no puede ser por la vía violenta. No puede ser a aventones como puedes ingresar al país”, dijo el legislador,

“Yo no digo que no los dejen entrar, debe haber un procedimiento para ingresar. Se sabía que había una caravana quería entrar por la fuerza, eso es lo que yo digo que no es correcto, por la fuerza no se puede hacer, se tienen que respetar los procedimientos”, expuso en entrevista el funcionario.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) destacó que las autoridades mexicanas han sido claras en decir que quien quiera pedir asilo o refugio lo haga y se valorará la solicitud y aseguró que el problema es que la gente no quiere llegar a México, sino ir a Estados Unidos.

Asimismo, también explicó que México tendría un problema más grave si entran centroamericanos y se quedan en la frontera.

"Si no contiene a los migrantes, vamos a tener un problema más fuerte, todo mundo quiere ir a Estados Unidos, no a México. Si los dejan entrar van a llegar a la frontera norte y tampoco van a poder pasar porque se van a enfrentar con un muro más fuerte que el del sur. ¿Dónde se va a quedar la gente?”.

El legislador encabezó el conversatorio: "La experiencia europea ante el desafío de los flujos migratorios", con la participación de Alberto-Horst, analista político en el Centro de Política Europeo (European Policy Centre), en Bruselas, Bélgica.

El experto Alberto-Horst destacó que la migración ha dividido a las fuerzas políticas de todos los países y es relativamente fácil ocultar, disfrazar o mal informar al respecto.

“La experiencia de la UE arroja que la migración sigue siendo un problema político y muestran las encuestas que la migración y el cambio climático son los temas de mayor presión.

“Y es probable que siga siendo un tema que divide y el resultado de la polarización de la opinión en Europa es que tenemos un parlamento más fragmentado de la historia lo que hace difícil que prosperen visiones progresistas o humanitarias", puntualizó el especialista.

cev