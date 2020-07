“Es conmigo, no con ellos", responde AMLO a ataques a su esposa e hijo

“Es conmigo, no con ellos”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al defender de las críticas que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha recibido por sus comentarios en redes sociales como Twitter.

“Es conmigo no con ellos, mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente y con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido en contra de ella, en contra de mi hijo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló a sus opositores que es él quien conduce el proceso de transformación del país.

“Es conmigo, yo soy el que está conduciendo el proceso de transformación… Me siento orgulloso, además no estoy solo somos millones de mujeres y hombres que están hartos que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuese país de unos cuantos, que no contara, que se humillara, que se robaran el dinero del pueblo, vamos a seguir adelante”.

Recientemente la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ofreció disculpas luego de responder a un usuario de Twitter, quien la cuestionó sobre la atención a niños con cáncer.

cg