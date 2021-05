"El Jefe Diego" denunciará a AMLO por difamación

Diego Fernández de Cevallos advirtió que presentará una denuncia de hechos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que llamó “afirmaciones sin sustento” que el Mandatario federal hace en su contra durante las conferencias mañaneras de Palacio Nacional.

En redes sociales, El Jefe Diego emplazó al Presidente a presentar la denuncia que sustenten sus señalamientos de que Fernández de Cevallos participó en acciones ilegales para que se devolviera dinero en beneficio de una compañía refresquera.

El pasado 13 de mayo, Fernández de Cevallos pidió al Presidente que fijara fecha para presentarse en la mañanera y debatir, lo que no ocurrió.

“Si fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas”, aseveró el panista en una carta dirigida al Mandatario federal, hecha pública en Twitter.

“Comprendo que no quiera enfrentarme cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al “presidente de todos los mexicanos” imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años [que no cometí] y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra. El que sea su costumbre ese pérfido proceder [difamar a todo el que no se someta a sus designios] solamente agrava su felonía”, escribió Fernández de Cevallos.

Fernández de Cevallos refirió que el Presidente de México “comete un error si supone que ya escapó de mi reclamo por el hecho de formularme torpemente unas preguntas, proyectando la penosa imagen de tinterillo cantamañanas”, escribió en su mensaje el conocido como El Jefe Diego.