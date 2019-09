Delgado, Yeidckol y Luján deberán dejar cargos para buscar dirigencia de Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHyJ) expidió hoy reglas de piso parejo para la contienda por la dirigencia, según las cuales deberán dejar sus cargos legislativos y partidistas los aspirantes Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján.

Las reglas indican que en aras de la equidad en la contienda quienes aspiren a una posición de dirigencia partidista tendrán que solicitar licencia al cargo de elección popular, público o de dirigencia que hoy ocupan, entre el 12 y 27 de octubre, fecha en que se realizarán los 300 congresos distritales morenistas.

Esto aplicaría para Delgado Carrillo, pues es diputado federal y coordinador de los diputados federales, y está registrado en el distrito 13 de Iztacalco; para Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional morenista, quien es de un distrito de Coyoacán.

En esos dos casos deberán dejar el cargo a más tardar el domingo 20 de octubre, en que se realizarán los congresos distritales en la ciudad de México.

Polevnksy, secretaria general en funciones de presidenta del partido, tendría hasta el 27 de octubre en que se realizarán congresos distritales en el Estado de México y su distrito es de Naucalpan.

Los lineamientos que norman la base quinta “de la elegibilidad” de la Convocatoria al III Congreso Nacional de Morena, establecen las restricciones para participar.

Las bases para el Congreso aún están vigentes, aunque fueron impugnadas por el aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán -- quien no ostenta cargo público- y además podrían quedar rebasadas si finalmente se decide modificar la contienda interna para introducir la modalidad de encuesta para decidir a la nueva dirigencia.

Las reglas indican que aunque todos los militantes tienen a salvo su derecho al voto, los que ocupen un cargo de elección popular o sean integrantes del Poder Judicial, servidores públicos federal, estatal o municipal, no podrán participar en el proceso interno para ser electos en cargos ejecutivos, “a excepción de quienes se separen de su cargo respectivo, mediante renuncia o licencia, la cual podrán presentar hasta el momento de su postulación en el Congreso Distrital correspondiente”.

Según la convocatoria al III Congreso Nacional aún vigente esos congresos distritales serán del 12 al 27 de octubre.

Los lineamientos emitidos por unanimidad de la CNHyJ prohíben "la utilización de recursos públicos y/o partidistas” para tener ventaja indebida en el proceso interno de renovación de dirigencia, por lo que se vigilarán y sancionarán esas conductas.

Así, aunque no hay precampañas en Morena se recordó que está prohibida la utilización de programas sociales o uso recursos materiales y/o humanos de Morena con el objeto de difundir indebidamente su imagen de manera anticipada.

ACUSAN DESVÍO DE RECURSOS

El mismo aspirante Rojas Díaz Durán denunció que sus tres contendientes han hecho campaña anticipada desde su cargo público y desde marzo, hace siete meses.

“Se promovieron por todo el país con el cargo” y como ellos en varias entidades, por lo que ya hay denuncias públicas de funcionarios de gobierno involucrados en elecciones de Morena en Jalisco, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Nuevo León entre otras entidades, donde “ya soltaron línea a los delegados federales para que apoyen a Bertha Luján”.

Rojas Díaz Durán, puso en operación ayer su línea telefónica gratuita para organizar a los militantes de ese partido no sólo con rumbo a la renovación de liderazgos sino para canalizar demandas de atención gubernamental.

El senador suplente dijo que el número 800 63 Morena será una plataforma para integrar comités de protagonistas del cambio verdadero en cada municipio, barrio, colonia, pueblo distrito o sección electoral del país.

Además “todos los proyectos que tengan que ver con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador los canalizaremos a cada dependencia federal”.

Recordó que “hay total incomunicación dentro de ese partido, la página de internet no funciona, no tiene información y las oficinas de Morena en la ciudad están desoladas, no hay ni quien informe” .

rmlgv