El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia de su partido, Mario Delgado, rechazó que esté haciendo campaña para este cargo al acudir a los distintos informes legislativos de sus compañeros de bancada, incluso dijo que la convocatoria aún no se emite.

En conferencia de prensa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mario Delgado dijo que ya aclaró con Yeidckol Polensky los gastos con los que está viajando a los diferentes estados.

“No, Yeidckol no es diputada, pero ya aclaramos con ella, primero que no hay campaña porque ni siquiera hay convocatoria, entonces no puede haber campaña; y segundo, ustedes van a presenciar el día de hoy el tipo de evento que estamos organizando, que es informar de nuestro trabajo legislativo, porque insisto, tenemos muchos logros y estamos muy orgullosos de ellos. Hoy ustedes podrán caer en cuenta de toda la actividad legislativa, vamos a ver si logramos informar todo, porque la verdad es que son muchas leyes que se han modificado a favor del pueblo de México”, dijo Mario Delgado.

Dijo que al interior de Morena están entrando a una etapa de reflexión para repensar sobre el futuro del partido y hacer redefiniciones y reorganizarse y dijo que ahora era responsabilidad de su militancia, sobre todo ahora que Andrés Manuel López Obrador ya es Presidente.

Agregó que la militancia se debe unir para tratar de sustituir el enorme vacío que deja, en la conducción partidista, Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, qué tenemos que hacer los militantes, unirnos todos para tratar de sustituir ese enorme vacío, ese enorme liderazgo que nos deja en la conducción partidista, entonces tener la madurez suficiente para apoyarlo ahora a él como Presidente de la República, para que el proyecto de la Cuarta Transformación se consolide y trascienda a lo largo de los años”, dijo Mario Delgado.

"Ley avalada en Tabasco no persigue protesta social"

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, rechazó que la llamada “Ley Garrote”, recientemente aprobada en Tabasco, sirva para perseguir la protesta social o se esté cuartando la libertad de expresión y manifestación.

En conferencia de prensa desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mario Delgado dijo que Tabasco es la entidad número uno en extorsiones y esta ley servirá para disminuirlo.

“¿Ustedes sabían que Tabasco es el primer lugar en extorsiones? Tabasco ha tenido mucho éxito con el gobernador Adán Augusto López en bajar, en ir recuperando la seguridad, por ejemplo, el delito de secuestro ha bajado de manera contundente, pero el delito que más destaca ahorita al pueblo de Tabasco, son las extorsiones. Está absolutamente descontrolado, en una anarquía total. Bueno, resulta que la modificación que se hace en el Código Penal, es para hacer más eficaces en el combate a la extorsión, entonces, es falso que se esté persiguiendo la protesta social o que se esté encuartando la liberta de expresión y manifestación”, dijo Mario Delgado.

Acusó que hay muchas campañas de desinformación, de desviar los verdaderos objetivos que se persiguen, por ejemplo, la famosa ley que se aprobó en Tabasco.

Dijo que la protesta social y la libertad de expresión y de manifestación son derechos y están garantizados en la Constitución.

“Además Adán Augusto es un gobernador de Morena, es un gobernador que viene de la lucha democrática, de ninguna manera se va a convertir en un represor, o esté buscando cambiar la ley para tener instrumentos para la represión; no, él no es así, no son sus valores ni tampoco lo permitiría el Presidente de la República”, explicó.