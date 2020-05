Cuando haya condiciones sanitarias se abrían las escuelas, antes no: SEP

Esteban Moctezuma Barragán, titular de Educación Pública (SEP), garantizó que para evitar contagios de Covid-19 se reabrirán los plateles educativos cuando existan las condiciones sanitarias adecuadas, antes no.

En breve entrevista afuera de Palacio Nacional, el secretario señaló que la próxima semana el presidente Andrés Manuel López Obrador informará a la población del retorno a clases tras evaluar la situación de la pandemia.

“Estamos trabajando como siempre en el sector educativo, hemos dicho que seguiremos las indicaciones del sector salud, del Consejo de Salubridad General y que ponemos siempre por delante la salud de los niños, de las niñas, las maestras y maestros.

“Cuando lo marquen ya las condiciones sanitarias abriremos, antes no”, agregó.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo a las proyecciones de expertos y matemáticos el próximo 17 de mayo podría abrirse la actividad económica y escolar, detenida por la pandemia, en los municipios donde no hay contagios y no tienen vecindad con municipios con personas enfermas del coronavirus Covid-19.

“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios en donde no hay casos y donde no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas. Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tiene problema, hay una cantidad considerable de municipios y regiones así”, declaró.

cg