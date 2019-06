Anuncia AMLO venta de casa de descanso para presidentes en Cozumel

Playa del Carmen, Quintana Roo.-El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que venderá la casa de descanso de los presidentes de Mexico en Cozumel, y los recursos que se obtengan se regresarán a la gente más pobre de Quintana Roo.

“Voy a investigar bien lo de la Casa Presidencial en Cozumel, la Casa Maya, porque se va a vender y el dinero va a ser para los pobres de Quintana Roo”.

Durante la entrega de becas de programas del Bienestar, Tren Maya y Desarrollo Urbano, López Obrador destacó la labor del gobernador Pedro Joaquín González, quien dijo durante el pasado proceso electoral se mantuvo al margen de los comicios.

“Aquí quiero hacer un reconocimiento, ya no existe el Cisen, pero como recorro el país estoy enterado de todo lo que pasa, no necesito espías y me informa el pueblo...

Puedo decir, sin temor a equivocarme, aquí en Quintana Roo no se metió ni el Gobierno federal ni el Gobierno que encabeza Carlos Jarquín en la eleccion pasada y eso se lo tengo que reconocer al gobernador”.

Recordó que cuando alguien gobierna, lo más que cuidan los Gobernadores es que los diputados les tapen sus corruptelas y en este caso no sucedió lo mismo porque “este señor dejó en libertad al pueblo de a sus autoridades”.

rmlgv