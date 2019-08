Anuncia AMLO nuevo tabulador salarial en el IMSS y 80 mil nuevas plazas

Tlacolula, Oaxaca.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con el objetivo de que en zonas alejadas y de alta marginación haya personal médico, se creará un nuevo tabulador para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y anunció que se basificará a más de 80 mil trabajadores sin plaza, pero advirtió a los dirigentes sindícales que su gobierno no permitirá que sean beneficiados sólo familiares y recomendados.

En el Hospital Rural de Tlacolula, el mandatario indicó que hay empleados del IMSS que no quieren ir a trabajar a las comunidades lejanas del país, puesto que la mayoría prefiere estar en las grandes ciudades, por lo que se les ofrecerá mayores sueldos.

“Tenemos el problema de que no quieren ir a trabajar a las comunidades, ni siquiera a los hospitales rurales, los especialistas, quieren estar en Oaxaca, quieren estar en la Ciudad de México. ¿Qué vamos a aplicar como política ahora? Un nuevo tabulador.

“El especialista que quiera estar en Oaxaca, que quiera estar en la Ciudad de México está en su derecho; que se quede ahí el pediatra, pero el pediatra que trabaje en Villa Alta va a ganar más que el pediatra que trabaje en Oaxaca o en la Ciudad de México”, destacó López Obrador.

Señaló que debido a hay más de 80 mil trabajadores de la salud trabajando como eventuales, es decir, sin plaza, “mi palabra es que se van a basificar todos los trabajadores de salud”.

“Vamos a llevar a cabo ese programa empezando con los que tienen más antigüedad, nada de recomendados, eso ya se acabó. Le hago un llamado respetuoso a los dirigentes sindicales, nada de recomendados, porque miren, me repiten y me repiten y me repiten -yo siempre recojo los sentimientos del pueblo, por eso ando a ras de tierra- me repiten y me repiten que sólo entran a trabajar familiares y que sólo entran a trabajar recomendados. ¡Eso se va a ir al carajo ya!” expresó.

También informó que para atender estas demandas, se adicionarán 40 mil millones de pesos para el sector salud, donde se buscará también canalizar este monto a la construcción o ampliación de centros de salud, unidades médicas, hospitales y el equipamiento de los hospitales.

“Vamos a mejorar todo el sistema de salud. Ya tomamos la decisión y se van a destinar 40 mil millones de pesos adicionales; es decir, va a aumentar el presupuesto del sector salud en 40 mil millones de pesos. Por ejemplo, aquí hace falta, además de otros equipos que hay que reponer, hace falta ambulancia, así está en el país. Entonces, vamos a hacer compras consolidadas; por eso esos 40 mil millones, para reponer equipos en centros de salud, en todos los hospitales, y va a darse mantenimiento a la infraestructura de salud”, aseguró el mandatario.

cev