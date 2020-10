AMLO visita Chihuahua; no invita a Corral

Ciudad Juárez, Chih.— El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ahondaron aún más las diferencias que tienen entre ellos, luego de las movilizaciones que hubo en esa entidad como protesta por la entrega de agua para cumplir con el Tratado Internacional de Agua con Estados Unidos.

Mientras que el Jefe del Estado dijo que las diferencias son con el gobierno estatal y no con la población de Chihuahua, Corral Jurado lamentó no haber sido invitado a la gira presidencial y dijo que fue una omisión, no hacia su persona, sino a su investidura como gobernador.

Incluso, los mandatarios e integrantes de la Alianza Federalista, quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), respondieron al Presidente y dijeron que es al pueblo de Chihuahua al que se le ofende cuando ignoras a las autoridades locales elegidas legítimamente.

López Obrador realizó una gira por Ciudad Juárez, donde anunció temprano que no invitaría a Corral Jurado. Acusó que autoridades estatales están poniendo por delante intereses personales y partidistas, al oponerse en la entrega de agua para cumplir con el tratado con Estados Unidos.

Al supervisar acciones de mejoramiento urbano, el Presidente advirtió que, de no cumplir con la cuota que establece el convenio binacional, el gobernador puede ocasionar que se revise el pacto y se tomen medidas unilaterales que afecten al país, como imponer aranceles a las mercancías que se exportan al país vecino.

Y aclaró que a la población chihuahuense se le seguirá apoyando: “Vengo a decirles que, independientemente de las diferencias que tenemos, que no se pueden ocultar, porque basta de hipocresía y hay que llamar a las cosas por su nombre, nosotros vamos siempre a seguir apoyando al pueblo de Chihuahua, que no se malinterprete, no vamos a abandonar al pueblo.

“Vamos a seguir apoyando, porque no es que tengamos diferencias con la gente de Chihuahua, tenemos diferencias con el proceder de autoridades que están poniendo por delante el interés partidista y se olvidan que por encima de los intereses personales, de grupos, de partidos, por legítimos que sean, está el interés general, el interés de la nación”, dijo.

López Obrador indicó que en este convenio México es favorecido porque Estados Unidos da tres veces más agua que lo que el país le tiene que regresar, pero refirió que si eso que corresponde entregar no se cumple, “damos pie a que se incumpla con el convenio y se pueda dar motivo a que se revise y puede perjudicarnos.

Más tarde, Corral reviró: “No deben mezclarse nunca las diferencias políticas, menos las ideológicas, con el respeto a las autoridades legítimamente constituidas. Para mí él es el Presidente de los mexicanos. Yo no puedo ni excluirlo ni dejar de reconocer ese carácter”.

Sobre el discurso del Ejecutivo federal, el mandatario dijo que a su juicio se trató de un discurso de campaña. “Parece que él ya decidió iniciar de nueva cuenta la campaña electoral”, dijo.