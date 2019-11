Alex Lora es un rockero conservador: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a Alejandro Lora como un “rockero conservador” y dijo que es prefiere escuchar música del ex Beatle John Lennon.

Ello luego de que el vocalista y líder del TRI, en un concierto, le dedicara grito homofóbico vetado en los estadios de futbol al presidente López Obrador.

“Los roqueros que me gustan no son conservadores por eso sigo escuchando a John Lennon”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

¿Qué dijo Alex Lora sobre AMLO?

Hace unso días, Alex Lora promovió el grito de "eeehhh Puto" durante un concierto en Estados Unidos, pero la oficina de prensa del cantante negó que el líder de El Tri haya mandado el "saludo" al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales circula un video donde se puede ver al cantante animando a su público a que hagan el polémico grito con entusiasmo, con el fin de que se escuche hasta el Zócalo de México.

"Ehhhh Puto", Alex Lora manda saludos a @lopezobrador_ en pleno concierto. pic.twitter.com/sIz8xJKJeR — Diario Contrapeso Ciudadano (@ContrapesoC) November 8, 2019

En entrevista con EL UNIVERSAL, representantes de la agencia de prensa de Lora negaron rotundamente que el intérprete de "Las piedras rodantes" y "Triste canción" haya dedicado ese grito al Presidente.

El líder de El Tri ha recurrido en más de una ocasión a este "saludo". En marzo pasado, durante su presentación en el Vive Latino, Lora encabezó un grito similar contra el gobierno mexicano.

"¿Qué les parecería que le mandemos un saludito a nuestros queridos gobernantes?, a nuestro pinche gobierno culero que nos 'huachiculea', porque todos los políticos son 'huachiculeros'... yo creo que es muy justo que ahora que nos acaban de subir la gasolina, que les mandemos un saludito a nuestros queridos gobernantes y a nuestro pinche gobierno de mierda. Que se oiga hasta el Zócalo, que se oiga hasta Palacio Nacional, que se oiga en toda la República", dijo en aquella ocasión.

Alex Lora pidió disculpas por Celia, su hija

En mayo pasado, Alejandro Lora ofreció disculpas al presidente Andrés Manuel López Obrador por los comentarios que hiciera su hija Celia Lora con Adela Micha y que, a su juicio, estuvieron fuera de lugar.

En la conversación con la periodista en el programa "La Saga", que se transmite por internet, Celia Lora dijo que había pedido a un amigo que matara al gobernante, situación que la puso en el ojo del huracán entre los internautas.

Al respecto, el líder y fundador de la legendaria banda de rock El Tri mencionó que las declaraciones de su hija, Celia Lora, fueron en tono de broma.

“Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario, de antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)".

Alex externó en entrevista que espera que esos comentarios "los tomen por el lado amable como nosotros, porque fue un chascarrillo de mal gusto o de buen gusto, hay quienes lo ven por el lado amable o el lado ofensivo”.