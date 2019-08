Advierten alcaldes de Morena riesgos para la 4T si no hay recursos

Ante el líder de la bancada de diputados federales de Morena, Mario Delgado, alcaldes de ese partido reclamaron más presupuesto, y advirtieron que sin recursos para atender las demandas de la población, está en riesgo la Cuarta Transformación y el refrendo electoral.

“Si no le cumplimos a la gente, nos van a correr”, sentenció Mauricio Camacho, presidente municipal de Juárez, Chiapas.

“Si no le damos lo que quiere el pueblo, no sé dónde va a quedar la Cuarta Transformación (...) ¿Por qué no nos están dando ese apoyo? Diputados volteen a ver a los municipios. La política es importante para sostener un partido, pero es más importante voltear a ver a los pobres... si no los atendemos nos van a correr”, insistió.

“Todo mundo espera la Cuarta Transformación pero lamentablemente nos están dejando solos y no podemos hacer todos nosotros”, expuso Adrián Verdugo, alcalde de Unión Juárez, Chiapas, lugar para el que demandó un hospital pues el más cercano está a dos horas y “la gente humilde espera resultados ..¿cuándo va a llegar ese cambio?”.

Delgado Carrillo se reunió esta noche con 45 presidentes municipales de Morena, en un foro para consultar los 12 desafíos de ese partido, “para que siga la Cuarta Transformación”.

Oyó una oleada de reclamos por presupuesto, e incluso por regidores que creen que se deben solo a la “tómbola” y no a la gente, pero también a una decena de alcaldes que vieron en él la posibilidad de que Morena tenga futuro, ante la falta de institucionalidad y la realidad de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no estará otra vez en la boleta electoral .

A ellos Delgado Carrillo pidió altura de miras. “El gran riesgo son los errores que cometamos nosotros, la realidad es que la oposición está muy flaca, muy desconcertada, quedó en muy malas condiciones, pero el riesgo es que nos equivoquemos, nos dividamos ...qué fracasó sería que tuvimos un líder de época y nosotros no estuvimos a la altura”.

A las demandas de presupuesto respondió que el país vive condiciones difíciles, hay deterioro de la vida municipal y pocos recursos pero aseguró que la honestidad con que gobiernen puede hacer la diferencia.

El encuentro estaba planteado para dialogar sobre el futuro de Morena pero se centró y fue un anticipo de los jaloneos presupuestales que arrancarán en un mes, mezclado con alertas sobre el futuro de Morena y reclamos por la conducta de morenistas.

Incluso aunque aún no cumplen un año en el cargo señalaron el inicio de ánimos sucesorios.

No sé si pase en todos los municipios pero “acá ya me están preguntando ¿quién es tu sucesor?”, dijo Carlos Jimenez, de Chilón, Chiapas. Mientras otros partidos están corriendo, nosotros sentados, “!y en el 2021 vamos a estar solos, sin Andrés Manuel”!.

Al encuentro, acudieron entre otros, los alcaldes de Texcoco en el Estado de México, Villa de Corzo y Berriozábal, en Chiapas; Solidaridad, Quintana Roo y Los Cabos, Baja California, además de Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, todos citados desde las 18:30 horas y que durante tres horas expusieron sus posturas.

Ahí Arminda Castro, alcaldesa de Los Cabos advirtió que “no se ha entendido la cuarta transformación” pues ésta no es andar en camiones o tener autos de segunda y se quejó de que el cabildo mal entiende la transparencia y el buen gobierno. “Ya no somos los que estamos en contra, ya somos, ya estamos” ahora a gobernar.

La alcaldesa Victoria Rasgado, de Moloacán, Veracruz, demandó congruencia pues hay municipios que aportan muchos recursos y no reciben presupuesto suficiente; se requiere equidad en el trato presupuestal y fiscal.

Se quejó que haya 500 pozos petroleros en su ayuntamiento y apenas recibe 18 millones de pesos para hacer obras, pero reclamó también a sus compañeros “dejar de simular” y ponerse a gobernar.

Yanice Contreras de Tabasco también dijo que tiene presupuesto para apenas pagar la nómina y aunque el presidente hace todo porque la cuarta transformación se cumpla demandó a Morena hacer todo para que no sea desplazado en las urnas .

Hubo además quejas por la conducta de regidores de Morena, quienes “quieren canonjias”, reclamó Armando Beltrán, de Cárdenas, Tabasco.