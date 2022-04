Polarización entre Morena y el INE permaneció hasta el final

La polarización que se registró en todo el proceso de revocación de mandato avizoraba una gran tormenta durante la sesión permanente en la que se declaró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para dar seguimiento a la inédita jornada del domingo.

Todo apuntaba a un choque de trenes luego de la apertura de casillas y los primeros posicionamientos de los consejeros electorales y los representantes de partidos políticos, quienes se acusaron mutuamente de obstaculizar el proceso.

Por un lado, Morena y sus aliados descalificaron al árbitro electoral, al que señalaron de tomar partido y pretendieron sentarlo en el banquillo de los acusados.

El guinda y los consejeros electorales llegaron a la sesión con la espada desenvainada, y de entrada, el representante morenista Mario Llergo, en un nuevo intento por responsabilizar al INE de la baja participación ciudadana que se preveía, lo acusó de conspiración y rebelión contra las instituciones de la República, así como de boicotear la consulta.

Los partidos de oposición cerraron filas en la defensa del instituto electoral y advirtieron que no permitirán su desmantelamiento, ni que se pretenda debilitarlo o desaparecerlo.

El representante del PRD, Ángel Ávila, sostuvo que no ha sido el INE, sino Morena y los funcionarios del gobierno federal quienes han saboteado el ejercicio de revocación de mandato, por lo que desde temprana hora adelantó que su partido solicitaría la anulación del proceso.

“Lo digo con todas sus letras, es un sabotaje integral, es un sabotaje que tiene que ver con el menor número de recursos al Instituto Nacional Electoral”, puntualizó el perredista.

A media tarde, la rijosidad de Morena se mantenía, tras las denuncias de que el presidente del partido, Mario Delgado, cometió un delito electoral al transportar a ciudadanos a las casillas para que depositaran su voto, lo que Eurípides Flores Pacheco, representante suplente del guinda ante el INE, negó tajantemente.

Cuando Ciro Murayama hizo uso de la palabra, el representante morenista solicitó hacerle una pregunta, que aprovechó para lanzarse contra el consejero.

“Me encontré una publicación en Twitter que yo pensé que era fake news, pero no, veo que usted sí participó en la consulta del día de hoy y me sorprendió gratamente, pero me generó la duda de si con esa participación, y esa es la pregunta que le quiero hacer, ¿no defraudó usted a sus seguidores de Frenaa, de Sí por México, de sociedad civil, a su patrones Claudio X. González y a los miembros de la alianza Va por México?, porque ¿cómo concilia el discurso de abstencionismo que estuvo difundiendo durante todo este proceso y hoy va a participar?”, cuestionó.

El consejero presidente Lorenzo Córdova intervino para poner orden y pedir respeto, por razones de “convivencia pacífica” y para no “reventar” la discusión en la mesa.

“Si les voy a pedir, uno, con toda la autoridad que me ejerce el cargo, que nos conduzcamos con respeto y que aquí, por favor, omitamos cualquier agravio y sobre todo descalificación gratuita, aquí nadie es patrón de nadie, ni nadie es siervo de nadie, afortunadamente México es un país de libertades desde 1821 y aquí no hay ni siervos ni patrones”, expresó.

Por su parte, Ciro Murayama se negó a responder al representante de Morena, puesto que argumentó que no se rebajaría a su nivel: “Me hubiera encantado poderle responder si me hubiera preguntado con respeto; en el pedir está el recibir, en el preguntar, si en la pregunta siembra infundios, pues no me voy a poner a su nivel”.

Luego de este roce, vino un receso en la sesión, que aprovecharon todos para salir a comer y retornar a las 20:00 horas.

Al reanudar la sesión, lo que parecía que podría ser una nueva batalla de Morena contra los consejeros del INE y la oposición, sorpresivamente se diluyó.

Tomaron la palabra los representantes del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez; del PRD, Ángel Ávila, y del PAN, Víctor Hugo Sondón, así como el consejero de Acción Nacional por parte del Poder Legislativo, Humberto Aguilar Coronado.

Cuando todos esperaban que pidiera la palabra el representante de Morena, Mario Llergo, sorprendió a todos su silencio, dando pie a Lorenzo Córdova para que decretara un nuevo receso para reanudar este lunes a las 20:00 horas, a fin de dar a conocer los resultados finales oficiales de la consulta.

El morenista se quedó en el salón de sesiones, conocido como “La herradura de la democracia”, con su equipo de trabajo, sin hacer el menor aspaviento.

En contraste, el presidente del instituto electoral se acercó a los reporteros, ante quienes dio nuevas declaraciones para llamar a defender al INE y evitar que una eventual reforma en la materia signifique retrocesos.