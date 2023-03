Poder Judicial “nos han estado dificultando la libertad” de presos políticos de Aguas Blancas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Poder Judicial le ha dificultado a su gobierno la liberación de los presos políticos del caso Aguas Blancas, ocurrido el 28 de junio de 1995.

“Estamos buscando que liberen a todos los presos políticos, en este caso, los que tienen que ver con los asesinatos que cometieron elementos del gobierno de Guerrero contra campesinos, y culparon a gente inocente y los tienen detenidos. Hemos estado haciendo trámites con el Poder Judicial, pero algunos casos no tienen sentencia, o que tienen otros delitos, y nos han estado dificultando la libertad de estos campesinos que son inocentes”, explicó.

Acusó a los jueces de no ser sensibles en los casos de las personas de escasos recursos, y que sólo atienden a quienes pueden pagar un buen abogado o pagar para que su caso se resuelva a favor.

“Hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que tiene que ayudar y no lo hacen. Una buena parte del Poder Judicial están al servicio de caciques y potentados, no imparten justicia, no atienden a gente pobre, solo atienden a los que tienen dinero y buenos abogados, no atienden a quien no tiene con que comprar su inocencia”, dijo.

Señaló que quien gane 500 o 600 mil pesos mensuales no puede ser un funcionario público, y que los ministros llegaron a tener esa remuneración. “Es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia, no puede ser servidor público, pero todo esto tiene que ir cambiando”.

“(Los jueces) no son sensibles, no le tienen amor al pueblo, ese es el fondo del asunto, son de corazón duro y son indiferentes al dolor humano, por eso no deberían estar ahí. No es un asunto fácil, es complejo, es algo que tiene que ver con la formación de los abogados”, aseguró, en Palacio Nacional.

