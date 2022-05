Plan del gobierno federal para enfrentar inflación está incompleto, asegura PRI en San Lázaro

El plan para hacer frente a la inflación que propuso el Gobierno federal, está incompleto y no contempla a productores agrícolas y ganaderos, aseguró la diputada priista María del Refugio Camarena Jáuregui, quien señaló que el proyecto no atiende las necesidades de los medianos y grandes productores y acusó que no fueron escuchados.

Para la legisladora, es indispensable tener un plan en el que estén integrados todos los sectores y así ofrecer una mejor solución a la afectación que está viviendo en país.

"Ojalá el Gobierno Federal pudiera escuchar también a los pequeños productores que son los más afectados, que son los que están ya dejando de trabajar, que son los que están dejando su ganado, lo están vendiendo porque ya no pueden con el alza de los insumos, de los granos, por eso hace falta escuchar realmente a los que menos tienen”, subrayó la legisladora priista.

Sobre el alza en el precio de la tortilla y otros productos de la canasta básica, manifestó su preocupación por los costos y reiteró que el gobierno federal debe buscar y entablar un diálogo con los pequeños productores para subsanar todas las deficiencias.

Camarena Jáuregui subrayó que por lo anterior, es importante regresar todos los subsidios y programas que tenía el sector agropecuario.

maot