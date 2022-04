Plan de AMLO contra la inflación es insuficiente: Moreira

El plan contra la inflación que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, que contempla regular el precio a 24 productos de la canasta básica, es “es como tratar de sacar a jicarazos el agua de un barco que se está hundiendo”, sostuvo el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Tratar de mitigar la inflación es importante, pero yo creo que el problema es más profundo que eso (la propuesta de AMLO), es como tratar de sacar a jicarazos el agua de un barco que se está hundiendo, en lugar de tapar los hoyos”, puntualizó.

Entrevistado en San Lázaro, aseveró que el problema de la inflación es mucho más complejo y se requiere recomponer por completo el sistema económico.

“Estamos ante un proceso inflacionario al que no se le ve salida, está el nulo crecimiento económico, una perspectiva muy mala del mismo, traemos el problema de que lo que se crece no ha compensado la caída que tuvimos desde antes del Covid, traemos un problema de que se ahuyentó la inversión extranjera, se cometió el error terrible de cerrar ProMéxico, no hay quien esté promoviendo a México fuera del país, se cerraron los fondos de turismo, no hay promoción turística en el extranjero, se cerró el Inadem, las aportaciones que hacía el Conacyt para apoyar a empresas, entonces el panorama es bastante negro”, expuso.

El líder priista consideró que los asesores económicos del Ejecutivo “no le entienden a esto”, y llamó a la Secretaría de Economía a implementar estrategias más severas para que baje la inflación.

Como parte de lo que se debe hacer, aseveró, es “dar pasos hacia atrás” y realizar lo que ya se venía haciendo en las pasadas administraciones.

“Dar pasos hacia atrás de los que hicieron, tendrían que generar confianza en el extranjero, apoyar a los inversionistas, trabajar en la formalidad, volver a abrir la agencia mexicana en el extranjero para atraer el empleo, hacer giras internacionales del Ejecutivo federal, resolver problemas de logística interna, o sea, tiene que dar pasos hacia atrás, es multidimensional la respuesta que se le tiene que dar al problema”, insistió.

Pese a ello, Rubén Moreira le deseó éxito al control que la federación pretenden realizar, pero advirtió que “si no resuelven esto de fondo, pues al rato el control va a ser el que provoque otras cosas”.

jabf