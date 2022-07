Piden defender instituciones de transparencia

Al advertir sobre tentaciones de opacidad que existen en los gobiernos, mujeres periodistas llamaron a defender a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y el acceso a la información en el país.

Lo anterior, durante la presentación del libro Periodismo de investigación en el ámbito local, editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en Chiapas.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas, presidenta del Comité Editorial del Inai, refirió que el libro contiene seis historias de periodistas que, a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, descubrieron casos emblemáticos de corrupción en las entidades federativas.

Destacó esta obra coordinada por la periodista Sandra Romandía Vega, en la que se da cuenta cómo los periodistas descubren, por medio del derecho de acceso a la información, presuntos actos de corrupción de autoridades en los estados.

Del Río Venegas dijo que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ha contribuido de manera significativa al periodismo de investigación y puntualizó que “es un bien público, de todas y todos los mexicanos, que fue desarrollada en el año 2016 y, como todo desarrollo tecnológico, ha tenido sus altas y bajas.

Dijo que si bien ha tenido intermitencias en su operación debido a millones de ciberataques, registrados desde el 11 de julio, “la plataforma está estable, siempre estuvo trabajando”.

En tanto, Sandra Romandía Vega narró cómo el reportaje “Estado de México: la fábrica de falsos culpables” fue posible gracias a la información obtenida vía transparencia, con la que se pudo constatar cómo operaba en la entidad mexiquense un sistema de detención de personas inocentes a las que les fabricaban delitos, con el propósito de bajar los índices de impunidad.

“Revelar esa realidad, desenmascarar a quienes nos gobiernan y cometen estos actos de corrupción, abuso de poder, conflicto de interés, tráfico de influencias es y será relevante siempre, y por eso es sumamente importante que el marco legislativo que hoy tenemos para garantizar el acceso a la información lo defendamos desde la trinchera del ciudadano, pero también del periodista”, exhortó.

La periodista Susana Guadalupe Solís Esquinca refirió de su lado que el sistema de transparencia en el país marca un antes y un después en el periodismo de investigación, pues ahora es más fácil obtener evidencias documentales con el apoyo de los institutos locales y el nacional, para contrastar los datos y los dichos de las autoridades.

“Cuidado, porque la tentación de la opacidad sigue vigente. No sólo desde el periodismo hay que defender a estas instituciones, sino también desde la ciudadanía; quizá lo que haya que hacer en estos momentos es socializar la forma en cómo el ciudadano común puede acceder a estos datos (...), pero cuidado con estas tentaciones, el dinosaurio no se ha ido, sigue vivo, colea y se quiere poner ropajes transparentes: no hay que creerle”, advirtió Solís Esquinca.