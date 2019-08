Pide SSa no resistirse al cambio en el Seguro Popular

Al inaugurar el primer día de Parlamento Abierto sobre la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, Jorge Alcocer Varela, secretario de salud, llamó a los mexicanos a no resistirse al cambio y a sumarse para resolver los problemas que enfrenta el país en esta materia.

“Vivimos en tiempos de resistencia al cambio y deseo que no se llegue al extremo de que el individuo se resista sólo al cambio y se ignoren la consecuencias de este cambio, las oportunidades de entender y resolver los problemas reales de la sociedad que enfrenta un proceso de transformación”.

Sobre las declaraciones que han hecho ex secretarios de salud acerca de que la actual administración no hizo un diagnóstico detallado del Seguro Popular y que desaparecerlo es un error, el funcionario afirmó que se revisó de manera puntual y la creación del Instituto ayudará a corregir los errores del pasado.

“No podemos detenernos aquí y seguir instigando procesos que no consideran una visión de atención integral de la salud, no vamos a repetir los errores del pasado, tampoco es verdad que no nos dimos tiempo de revisar lo que había, nos damos tiempo de ver pasado, de reconocer el presente y con el Instituto de Salud para el Bienestar es momento de ver al futuro por los próximos cuarenta años, el camino no es fácil pero no estamos solos, contamos con ustedes”, resaltó.

Durante la primera mesa “La transformación del Sistema de Salud Mexicano”, Alcocer Varela lamentó que el Seguro Popular se uso como un dispositivo financiero que no garantizó la atención primaria de la salud.

“No se enfocó en la prevención de enfermedades o en la promoción de salud, fue una estrategia que buscaba beneficiarse de enfermedades más que tratarse de una institución sólida que diera atención a la gente vulnerable. Como caballo de troya comercializó la salud según la capacidad de pago, fue fuente de corrupción e influencias que otorgó atención limitada y suministro escaso de medicamentos, esto fomento un trato inhumano en los sectores más humanos”, resaltó.

Cristian Roberto Morales Fuhrimann representante de la Organización Panamericana de la Salud en México comentó que si bien en los últimos quince años, México ha tenido avances importantes en salud como en la disminución de muerte materna e infantil, aún existe una gran inequidad en el acceso a la los servicios sanitarios, por lo que celebró la creación del Instituto y la propuesta de reforzar el primer nivel de atención.

“Hay avances innegables, pero también es cierto que la población más pobre aún tiene mayores probabilidades de morir, esta situación no es propia de México, sino de la región de las America, somos la segunda con mayores inequidades y con sistemas de salud con un menor acceso, por ello consideramos que la propuesta del instituto es consecuente con invertir en el primer nivel de atención”.

En su participación, Salomón Chertorivski resaltó que seis ex secretarios de salud coinciden en que “desmantelar” el Seguro Popular es un error. “No se puede construir si primero se destruye lo que existe y funciona bien”, reiteró.

Al respecto, Hugo López - Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que la creación del Instituto de la Salud para el Bienestar no implica ir hacia atrás o destruir lo construido y llamó a los legisladores a no difundir falsos dilemas.

“Es un falso dilema el que se presenta cómo defender o destruir al Seguro Popular. Es un mecanismo de financiamiento, no es un sistema de salud, se habla del incremento en la cobertura y podemos tener una ampliación de esta, el problema es cuando se quiere hacer efectivo y no existen condiciones porque la inversión en salud, infraestructura e insumos era insuficiente y con el crecimiento poblacional todavía más”.