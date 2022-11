Pide avalancha de votos para la transformación

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población que en las próximas elecciones de 2024 haya “una avalancha de votos” para que su movimiento no sólo gane la Presidencia, sino también logre la mayoría absoluta en el Congreso.

En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el Jefe del Ejecutivo federal señaló que si su sucesor no tiene control del Congreso “lo van a ningunear” y no podrá llevar a cabo las reformas constitucionales que requiera.

“Aprovecho para decirle a la gente, porque a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas: no sólo votes por el presidente o por la presidenta. Si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque, si no, lo van a ningunear”, mencionó.

“En el caso de nosotros, ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante”, dijo el Ejecutivo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que para enfrentar al bloque conservador se requiere no sólo ganar la Presidencia, sino también la mayoría en el Congreso.

“Lo que le digo a la gente: miren, hay que enfrentar al bloque conservador y para eso se requiere no sólo ganar la Presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso (…) Entonces, la enseñanza mayor de todo esto es: vas a votar, recuerda que se vota por tres cosas: el candidato, el partido y el proyecto”.

“No es poder absoluto”

El Mandatario rechazó que tener la Presidencia y el Congreso signifique un poder absoluto, pues eso pasa cuando hay dictaduras y en México, indicó, no está permitida la reelección y se cuenta con la revocación de mandato.

“Acerca del miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras (…) Además, un pueblo consciente, politizado, no acepta una dictadura, a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, hay una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad.

“No hay reelección, entonces ¿de dónde el poder absoluto? (...) Y, dos, nuestra aportación fundamental, la revocación del mandato, eso no existía. Ahora, de acuerdo con la Constitución, si un presidente se porta mal, a la mitad del sexenio se convoca a una consulta y el pueblo decide si continúa o se va”.

El Presidente aseguró que los legisladores de oposición que rechazan su reforma electoral buscarán llevar a cabo una imposición disfrazada de realidad.



Con información de Alberto Morales