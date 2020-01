Pide AMLO evitar pacto oculto con García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, busca un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para evitar un juicio en su contra es una oportunidad para que se conozca toda la verdad y se señalen a todos los funcionarios mexicanos y estadounidenses involucrados, pero pidió que no haya acuerdos en el sótano del poder.

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que esto abre la oportunidad para aclarar muchas cosas en la investigación que realiza la administración de Estados Unidos por narcotráfico contra el exfuncionario federal y que incluso podría cambiar la relación con el gobierno estadounidense.

“Ojalá se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del mexicano, porque hubo operativos que se hicieron de manera conjunta. Acuérdense de Rápido y Furioso [operación en la que se les perdió el rastro a armas trasladadas de Estados Unidos a México], no sólo tiene que ver con funcionarios del gobierno de México, sino también con autoridades de Estados Unidos”, recordó.

En ese contexto, el Titular del Ejecutivo federal insistió en que su gobierno no perseguirá a nadie, porque no es su fuerte la venganza, pero no somos cómplices y no somos tapadera de nadie.

“Es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios”, comentó.

Exigió que nada se quede a medias tintas; por el contrario, que haya justicia y nada de simulación

“Nada de quedarse a medias, no a las medias tintas, [queremos] justicia. Nada de simulación, nada de sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas, decir todo, hablar con libertad”, pidió el presidente López Obrador.

El Mandatario aseveró que este caso ayudará mucho a los dos países, pues podría significar un cambio en la relación, para que de esa forma las autoridades estadounidenses y mexicanas se atengan a la legalidad y la transparencia, “que no haya acuerdos en los sótanos del poder”, insistió.

“El avanzar en este caso [sería de utilidad], tiene la misma trascendencia o más que el caso de Odebrecht, porque hablamos asuntos de seguridad, de violencia, en los que han perdido la vida mucha gente, es un caso que amerita ir a fondo. Ese es mi punto de vista”, dijo.

García Luna es acusado en Estados Unidos de colusión con el Cártel de Sinaloa y podría haber iniciado un proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn.

Busca reducir condena

De acuerdo con información del diario estadounidense The New York Times, el exfuncionario podría admitir su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cártel de Sinaloa, que lideró Joaquín El Chapo Guzmán (preso en Estados Unidos por narcotrpafico), para participar como colaborador de la justicia estadounidense, lo que podría reducir su pena.

De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal de Guzmán Loera e Ismael El Mayo Zambada, prófugo de la justicia.

Genaro García Luna fue titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

El exfuncionario fue arrestado el 9 de diciembre pasado en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones.