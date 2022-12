Perú mantendrá relación; SRE aboga por Paredes

Descarta ruptura con pueblos opositores

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó ayer romper relaciones diplomáticas con México, y calificó como “injerencia” las constantes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Estado mexicano, sobre el caso de Pedro Castillo y la situación en el país sudamericano.

“Creo que las relaciones diplomáticas entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano están ahí y esas no se van a romper. Pero creo que la injerencia del presidente López no le da derecho a un presidente de poder intervenir en temas internos de un país. Eso es injerencia”, declaró este viernes 23 a la cadena de noticias Exitosa.

Boluarte se pronunció así en respuesta a las declaraciones que ha brindado López Obrador desde México, cuestionando el proceso de la vacancia contra Pedro Castillo y calificando lo ocurrido contra el expresidente que ahora cumple prisión preventiva por un golpe de Estado.

Descartó que se vayan a romper las relaciones con México o con los otros países que han tomado una postura similar de respaldo a Castillo y en desconocimiento de la sucesión constitucional.

“Creo que las relaciones con los pueblos no se pueden romper, porque si no estaríamos entrando en una situación de crisis internacional y creo que los pueblos de Colombia, Bolivia, Argentina, aun cuando el presidente de Argentina me llamó y reconoció como presidenta y se solidarizó conmigo, no entiendo por qué luego retrocede”, aseveró Boluarte.

La presidenta de Perú aseguró que la Cancillería y ella están tendiendo puentes para dialogar con los mandatarios de estas naciones.

“Yo personalmente quiero conversar con el presidente [Gustavo] Petro, a quien conozco, he estado en su trasmisión de mando (...) Y también con el presidente de Bolivia, nos hemos visto en foros internacionales”, exhortó.

Boluarte refrendó su rechazo a la injerencia extranjera. “Le digo a los presidentes de Colombia, México y Bolivia que dejen al pueblo peruano que teja su propia historia”, concluyó.

“Exprimera ministra debe responderle a Perú”

La exprimera ministra Betssy Chávez, que estuvo al frente del gabinete cuando el expresidente peruano Pedro Castillo dio un fallido golpe de Estado, “le debe una respuesta al país”, dijo este viernes la mandataria de Perú, a raíz de las violentas manifestaciones que estallaron tras su asunción en el cargo y dejaron 27 fallecidos.

La jefa de Estado expuso en entrevista con RPP Noticias que le duele “en el alma el fallecimiento de las personas” en las protestas de hace una semana y que no pensó que se iba a producir “tanta violencia” en rechazo a la destitución de Castillo y la sucesión en el cargo que ella asumió como su entonces vicepresidenta.

Sin embargo, Boluarte remarcó que se trató de una “violencia dirigida por algunos congresistas de izquierda”, a los que la fiscalía “está investigando”, junto a Castillo por los delitos de rebelión y conspiración.

En este sentido, la presidenta afirmó que “aquí quien le debe una respuesta al país es la primera ministra de entonces, Betssy Chávez”, también congresista y quien alentó las protestas contra la detención de Castillo en los exteriores del penal donde se encuentra recluido desde el 7 de diciembre.

Boluarte declaró que “esta cólera y rabia contenida por necesidades no resueltas en el Perú” no tiene que encaminarse contra ella, pero algunos sectores políticos quieren llevar “agua para su molino” acusándola de “traidora y usurpadora”.

Rechazó a los “violentistas” y señaló que “son algunos de ustedes los que han llevado a Castillo a tomar esta decisión de error”, en referencia a su anuncio de cierre del Parlamento, intervención del sistema judicial y el establecimiento de un gobierno de emergencia, entre otras medidas que no llegaron a ser ejecutadas.

“México decidirá sobre extradición”

Villahermosa, Tab.— El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, aseguró que serán las autoridades mexicanas las que decidan si extraditan a Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, y quien está protegida por el país bajo la figura de asilo.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, el diplomático se refirió a la situación tras ser declarado persona non grata.

En Perú le entregaron los salvoconductos y un expediente sobre actuaciones judiciales que se siguen contra Paredes por presunta coautoría de delito.

“Fue el jueves mismo una sala penal en el Perú declaró infundada o rechazó la medida de comparecencia que se había fijado contra Paredes, tenía que comparecer cada cierto tiempo para autoridades para verificar que estaba en el Perú, la medida se levantó, la sala encontró que no estaba bien motivada. Es un expediente que lo traje conmigo, será procesado a la Cancillería y las autoridades competentes”, expuso.

Señaló que no descarta que el gobierno peruano pudiera solicitar la extradición de Lilia Paredes, pero México se está apegando al derecho internacional y el asilo tiene efectos amplios.

“Recordemos que la etapa en la que está el caso de la señora es de investigación, no ha habido consignación, no ha iniciado un proceso, si nosotros vemos la convención de asilo, dice que en principio no se puede conceder asilo a personas imputadas, sentenciadas, estamos en etapa de investigación”, explicó.

“Independientemente de eso, México, como Estado aislante, determina la naturaleza de los delitos, es decir, si para México se trata de delito político, el Estado peruano tiene que aceptarlo así”, añadió Monroy.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno defenderá el caso de la esposa del expresidente de Perú: “En pocas palabras, está iniciando el proceso y corresponde a México decidirlo”.

Homenaje

Durante la conferencia, el presidente López Obrador hizo un homenaje al acto patriótico del embajador Pablo Monroy, similar a cuando el gobierno mexicano otorgó asilo al exmandatario de Bolivia, Evo Morales.

“Vamos a tener una reunión con el embajador y con [el subsecretario] Maximiliano [Reyes], y vamos a seguirles reconociendo por su gesto patriótico en el caso del embajador Pablo Monroy, es su homenaje esta visita”, dijo.

El Mandatario aseguró que es un timbre de orgullo el que Perú haya declarado persona non grata al embajador Monroy, quien logró la misión de salvar vidas y de cumplir con lo mejor de la política exterior mexicana, el derecho de asilo.

Recordó que el pasado jueves llegaron a la Ciudad de México Lilia Paredes y sus dos hijos. “La familia de Castillo va a contar con nuestro apoyo, ya están a salvo en la Ciudad de México y vamos a estar pendientes de ellos. No están solos (...)”. dijo.

El embajador Monroy expresó su preocupación por la crisis en Perú, y dijo que hay dudas de si se cumplieron las leyes y se respetan los derechos humanos del depuesto presidente Pedro Castillo.

A unos horas de haber llegado de Lima, el diplomático agradeció el respaldo del presidente López Obrador.

Pablo Monroy mencionó que a pesar de la crisis que se vive en Perú, se ha cumplido con instrucciones del Ejecutivo y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): velar por la seguridad y el bienestar de todas las personas mexicanas en Perú, tanto de turistas como de residentes temporales y permanentes, y honrar la larga tradición de asilo por parte de México para aquellas personas extranjeras que tengan temor por su vida, por su integridad física o por su libertad.



Con información de Alberto Morales y Víctor Gamboa