Personas trans "no tienen derecho a utilizar baños públicos que no correspondan a su sexo real", señala presbítero Eduardo Hayen Cuarón aseguró que pedir que se utilicen los baños públicos que corresponden al sexo biológico no es discriminación, “sino ayudarles a que vivan en la realidad"

En redes una mujer trans denunció un acto de discriminación por parte del personal en la Cineteca Nacional al sacarla de los baños de mujeres / Foto: Archivo EL UNIVERSAL y Twitter @transyfugas