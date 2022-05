Perredistas Cházaro y Mancera, optimistas para las elecciones del 5 de junio

A partir de la falta de resultados en los gobiernos de Morena y la muestra de unidad que la oposición tuvo al frenar la reforma eléctrica del Ejecutivo federal, los coordinadores de las bancadas del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Mancera y Luis E. Cházaro, respectivamente, externaron su optimismo sobre los resultados de las elecciones del próximo 5 de junio, en las que están en juego seis gubernaturas.

“Las y los mexicanos están tomando conciencia de la relevancia de su voto y aprovecharon en este sentido, a aplicar el ‘voto útil’ para no diseminarlo en candidaturas que no tienen futuro”, señalaron.

En conferencia de prensa ofrecida en Quintana Roo, como parte de las acciones de acompañamiento a la candidata a gobernadora en esa entidad, Laura Fernández Piña, expusieron que en este estado, por ejemplo, ya se marca un empate técnico con la aspirante Mara Lezama, quien a pesar de haber sido postulada por Morena, ha quedado al margen de los acompañamientos de sus líderes como Mario Delgado, quien, aseguró Cházaro, ya no puede ni ir a los estados porque su propia militancia lo cuestiona por las decisiones que ha tomado sin consultar a la militancia.

Fernández Piña respondió a las conjeturas respecto a supuestos “vínculos” con el líder del Partido Verde:

“Nunca he tenido un jefe político. Siempre he participado en política, quizá por eso me he ido por el camino empedrado y no por la autopista como otras personas; pero eso me ha hecho ser una mujer resiliente, empoderada y que ejerce su derecho a participar en la política, aunque haya “niños verdes” que me quieran meter a la cárcel y se me quieran ir encima porque tienen una gran desesperación, porque su gran sueño es apoderarse de Quintana Roo”, respondió.

En mensaje enviado a Jorge Emilio González Martínez, la perredista llamó a las y los ciudadanos a entregar el voto a una causa que les dé certeza y tranquilidad de un gobierno que va a responder a los intereses de la comunidad y no personales.

“Fui candidata por mi competitividad, mi preparación y trayectoria, y la elección la gané porque los ciudadanos me dieron ese voto de confianza. Esa fortaleza es la que me tiene aquí. Simplemente lo que yo cumplí a ese partido son elecciones ganadas ¿y qué crees? ¡Pagaron muy mal! porque en Puerto Morelos se adueñaron del municipio… No le debo nada a nadie”, aseguró.

Cházaro agregó: “Acá estamos los liderazgos nacionales, los dos coordinadores parlamentarios apoyando a nuestra candidata, mientras que a la de enfrente, que debería estar haciendo campaña con el Partido Verde, no se ve dónde estén sus apoyos”.

Además, retó a Jorge Emilio González Martínez, hijo del fundador del Partido Verde, a dar la cara y reconozca que es el verdadero impulsor de la morenista Mara Lezama o en su defecto, ella se deslinde de él y salga a hacer campaña, “que no les dé pena”.

“Es una tendencia nacional. La pelea en todos los estados es de dos: El bloque oficialista y la coalición Va Por México, y así lo están entendiendo la ciudadanía que no está de acuerdo con la forma de gobernar de Morena; entienden que esta es la opción viable”, indicó Cházaro.

Tras solidarizarse con el gremio periodístico tras los recientes asesinatos de dos periodistas en Veracruz para dar una sumatoria de 11 en lo que va del año, el diputado federal perredista insistió en la necesidad de que sea instalado en México un Sistema Nacional para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos porque, agregó, ya es de “alto riesgo” ser periodista, y columnista en México.

“Los ataques desde Palacio Nacional, al INE, al Tribunal Electoral, a los opositores y el uso de las instituciones para intimidar nos dice que el país no anda bien. La violencia viene de quien debiese imponer la paz en el país. Dos aviones a punto de chocar el sábado y el presidente dice que “es un complot”: ¡No, los aviones no se mandan solos”, y ello es consecuencia de gobernar con “puntadas”, sin profesionalismo… pero las instituciones estaban antes de que llegara Morena, y van a estar después de que se vaya”, sostuvo.

