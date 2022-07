Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó que medios dieron “amplia cobertura al tema de un bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”.

La lectora de “las mentiras de la semana” acusó que se desató una campaña de desinformación para atacar al Gobierno de López Obrador y señaló a la periodista Lourdes Mendoza.

“Hasta personajes de la oposición como Lourdes Mendoza, Paola Migoya, Gabriel Quadri y algunos más se montaron en el pequeño bache. Durante 10 horas que duró cerrada la pista, armaron un escándalo diciendo que todo era culpa de haber cancelado el Aeropuerto de Texcoco”, declaró García Vilchis al afirmar que la Terminal 2 del AICM “se está hundiendo”.

En respuesta, Lourdes Mendoza negó ser opositora al Gobierno de México y refirió que la situación en el AICM “no está para chistes mal leídos”.

“Yo solo soy periodista, no soy ‘líder opositora’ ni soy ‘inducida’ por nadie. La condena de Emilio Lozoya Austin lo prueba. No soy CORRUPTIBLE. La situación del AICM no está para chistes mal leídos”, escribió Mendoza en redes sociales.

La periodista también mostró a la “señorita Vilchis” una imagen de la afectación en la pista del AICM y pidió que deje de mentir porque no hizo referencia a “un cráter”, sino a grava.

“Estimada Elizabeth García Vilchis deja de mentir!!!! Mi tuit aquí está y no dice cráter… sino grava . Y lo q está en riesgo en el AICM son vidas. No seas irresponsable”, refirió la periodista.

