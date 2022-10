Perfilan aprobar reforma militar con apoyo de PRI y PRD; PAN acusa “cañonazos” de Morena

Con respaldo de senadores del PRI y del PRD, Morena y sus aliados perfilan que el Pleno del Senado apruebe la reforma para ampliar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad.

En tribuna, el perredista Miguel Ángel Mancera, que en días pasados se había manifestado en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, adelantó su voto en favor del nuevo dictamen, que reconoció, es resultado de la apertura al diálogo.

En contraste, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Julen Rementería del Puerto, denunció que Morena “convenció” a opositores ofreciéndoles dinero, presiones que dijo, los 20 senadores panistas supieron resistir.

“Estos ofrecimientos, que lo saben ustedes y lo saben algunos, porque lo han experimentado en carne propia, porque son verdaderamente indignos pensar en llegar con un legislador, senador de la República, y tenerle que ofrecer dinero. De qué estamos hablando, el gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos, y que nadie me diga que no es verdad, porque existe”, apuntó.

Lee también: Bancada del PRI respaldará militarización, lamenta Ruiz Massieu; Mancera anuncia voto a favor

El líder de Morena en el asentado, Ricardo Monreal Ávila, subió a tribuna para rechazar “todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales”.

Dijo que sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero.

“Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de conductas que aquí por el protagonismo estéril y perverso pretenden atribuirle a nuestro movimiento. ¿Por qué no denuncian quienes han recibido amenazas?, tienen inmunidad procesal, son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Mucho se los agradecerá México, para no entrar en esta sarta de mentiras, en estas actitudes inexactas que lo único que provocan quizá sea el aplauso fácil pero nunca tendrán la confianza del pueblo de México”, expresó Monreal Ávila.



Con información de Luis Carlos Rodríguez

Lee también: Sedena busca operar su propia aerolínea; Guacamaya Leaks revela que contempló utilizar el avión presidencial

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/rmlgv