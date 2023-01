Pensar distinto a AMLO no es estar contra él, dice Monreal a diputados

Entre lo legal y lo justo yo me quedo con la ley y con el Estado de Derecho, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila, al aclarar que tener esa postura no es estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, respondió a los señalamientos de algunos diputados en el sentido de que a veces es muy crítico con el movimiento de la 4T y le lleva la contraria al presidente de la República.

Apuntó que el límite entre lo legal y lo justo se ha discutido mucho a lo largo de la historia y subrayó que la ley es el arma que tiene la sociedad para defenderse.

"Yo me quedo con la ley y el Estado de Derecho", puntualizó.

"Para eso estamos los legisladores, para cambiar, para crear normas jurídicas y para observarlas todos. Si una ley es injusta, cambiémosla, pero no podemos desoír ni la ley ni el estado de Derecho. Eso es lo que yo pienso desde hace muchos años en la UNAM y no lo voy a traicionar para que ustedes se sientan cómodos. Y eso no es estar en contra del presidente López Obrador, de ninguna manera", expresó.

Recordó que ha acompañado al mandatario durante 25 años, "en las buenas y en las malas".

La participación de Ricardo Monreal fue posterior a la de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, pero no coincidieron en el mismo espacio, por lo que no se vieron ni hubo saludo.

El coordinador parlamentario llegó temprano a la Cámara de Diputados, y durante la participación de la mandataria capitalina esperó en una oficina aledaña al auditorio.

Una vez que Sheinbaum salió del recinto, los organizadores le indicaron al senador que ya era su turno para exponer sus ideas ante los diputados de Morena.

Con información de Antonio López

