Las bancadas del PAN y Movimiento Ciudadano exigieron que se investigue el “voto fantasma” del morenista Pedro Haces Barba, quien no estuvo presente en la discusión y aprobación de la reforma sobre “supremacía constitucional”, el 30 de octubre pasado, pero su voto sí se registró en el tablero electrónico.

Al término de la sesión de hoy, la diputada Anayeli Muñoz Moreno (MC) solicitó al presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez, crear una comisión donde intervengan todos los grupos parlamentarios, para que investiguen el caso. Sin embargo, el diputado guinda no le respondió.

“Le solicito a usted, presidente de la Mesa Directiva, que se abra una comisión investigadora para revisar y aclarar el tema en este poder legislativo. Necesitamos certeza jurídica de las votaciones que hemos realizado, hemos realizado modificaciones constitucionales, como la que hoy estamos por aprobar y necesitamos certeza jurídica, se lo digo con respeto, presidente, la explicación que usted da de la aparición del voto de Pedro Haces, del diputado que ya reconoció que no estaba presente, es inverosímil. Exigimos, como grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, una comisión investigadora para revisar esa votación a fondo, y todas las que hemos hecho, y que en esta comisión participemos todos los grupos parlamentarios”, expresó.

La coordinadora de la bancada panista, Noemí Luna, también propuso que la Cámara de Diputados realice una investigación seria, porque les pareció “absurda” la explicación de Morena, que culpó al proveedor de internet.

“Ahora resulta que hubo una falla técnica. Es absurdo. Acción Nacional, en la Jucopo, exigió que haya una investigación seria. Qué ridículo que haya sido una falla técnica, precisamente, de un personaje tan conocido como es Pedro Haces. Y yo iría más allá. Yo respeto que el señor sea líder sindical; pero su trabajo como legislador es estar aquí, y que haga su trabajo sindical en los momentos que la Cámara no lo convoque”, dijo.

En respuesta, el diputado Pedro Haces (Morena) volvió a reconocer que no estuvo presente en la sesión en la que apareció su voto, y aseguró que los partidos de oposición “pueden traer a quien quieran”.

Y retó a los legisladores panistas a que comprueben que faltó a la sesión del pasado 30 de octubre, por asistir a un juego de béisbol, en Estados Unidos. Aunque reconoció que es aficionado a diversos deportes: “Tengo 40 años yendo a todos los deportes y voy a seguir yendo a todos los deportes”.

“Yo, ese día, no estaba y ojalá alguno de los señores azulitos qué dicen que me vieron, ojalá lo demuestren, me gustaría que lo demostrarán, los reto a que me demuestren los Pitufos. Que jurídicamente hagan lo pertinente”, dijo.

