PAN. Reclama en Senado disminución de espacios en Comisión Permanente

La bancada del PAN en el Senado reclamó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, el haber quitado uno de los tres espacios, como segunda fuerza, que le correspondían en la conformación de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Al término de la maratónica sesión de más de 20 horas, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López, expuso “solamente para dejar constancia y decírselo directamente al presidente de la Jucopo, al senador Monreal. Nosotros tenemos el resto mayor más alto, en estricto sentido, deberíamos tener tres senadores de representación en la Comisión Permanente, lo están haciendo es un abuso, es un exceso”.

Desde su escaño, agregó que el PAN es el partido de oposición más fuerte en este país, “es increíble, senador Monreal, que se esté poniendo este acuerdo a consideración. No puede ser que al Partido Acción Nacional se le estén asignando dos lugares en la Comisión Permanente, el PAN no se lo merece y no es la representación que tenemos en el país".

Lee también "Esa ventana ya se cerró": PRD desinvita a Ricardo Monreal para unirse a oposición rumbo a 2024

Por su parte, Monreal, respondió que hay una sentencia del Tribunal Electoral que obliga a que todos los partidos tengan representación.

"Si fuera una estricta repartición como anteriormente se hacía, a Morena le hubieran correspondido, en efecto, 9 lugares”, argumentó.

El también coordinador de Morena, dijo que “en efecto en esa proporción, senadora, le corresponderían tres, tres al PAN, dos a MC, dos al Partido Verde y solamente uno a los partidos pequeños o con menor representación”.

Aseguró que lo que hizo Morena fue ceder dos lugares a dos partidos con menor representación y en ese acuerdo, como es voto ponderado, la mayoría de partidos aceptó que al PAN le corresponderían dos, a Morena siete, que cedió dos y que se distribuyeron uno al PRD, uno al PT, uno al PES y uno al Grupo Plural. “Me parece que es mejor la integración".

A su vez, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD y Germán Martínez, senador del Grupo Plural, refirieron que hay una resolución del Tribunal Electoral que se debe cumplir.

Mancera, comentó que los senadores en este parlamento deben estar con la máxima representación. Por lo tanto es procedente ordenar al Senado y a la Junta de Coordinación que las próximas integraciones, es decir, en esta de la Comisión Permanente, se garantice que la integración de la senadurías que formen la Comisión Permanente en su periodo de receso, se encuentren debidamente representadas conforme a la integración de la Cámara, de forma plural y proporcional conforme a las fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

maot