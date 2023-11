El diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, propondrá citar a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que explique qué información dio al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para que actuara y alertara a la población de Guerrero antes del impacto del huracán Otis.

El punto de acuerdo también plantea llamar a los titulares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), David León Romero, y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), Enrique Guevara Ortiz.

El legislador panista dijo que es necesario saber qué omitieron para prevenir el impacto del fenómeno, pues el Gobierno del presidente López Obrador no hizo lo suficiente para poner a salvo a la población.

“Sabemos que el Huracán "Otis" es un fenómeno natural que no se pudo evitar, pero sí se pudo prevenir el daño, al alertar a la ciudadanía con tiempo de anticipación y evacuar las zonas de más alto riesgo. Queremos que los funcionarios expliquen qué información se dio, a quién se la dieron y por qué no se actuó de manera inmediata. El presidente y su gabinete deben asumir la responsabilidad de esta tragedia”, exigió.

Mendoza aseguró que “la destrucción en Guerrero es un desastre que se agrava por la falta de coordinación entre las autoridades correspondientes, que van desde funcionarios de todos los niveles y alcanzan al presidente”.

Afirmó que la reconstrucción de Guerrero será lenta, sin embargo, en este tiempo es urgente que las autoridades asuman su responsabilidad y se conozcan los mecanismos y responsables de alertar ante fenómenos de esta magnitud, para que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir.

“El gobierno actuó con total ineptitud. Los funcionarios demostraron que no tienen la capacidad de acción y respuesta ante una emergencia. Es triste ver que no tienen idea de cómo se actúa en materia de prevención y desdeñaron la información de alerta que se envió desde Estados Unidos, con 21 horas de anticipación, sobre la magnitud del fenómeno. Se ignoró el riesgo de incremento de potencia y no se actuó para salvar a la población”, señaló.

El diputado Mendoza afirmó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres ha sufrido los estragos de la autollamada cuarta transformación al reducirles su presupuesto, acción que hoy crea consecuencias graves ante la tragedia que se vive en Guerrero.

El Cenapred en 2018 tenía un presupuesto de 118 millones de pesos; en 2023 tienen 79 millones, es decir 31% menos que en 2018 y lo peor, ha habido subejercicios en este sexenio.

“En temas de prevención no se puede escatimar, los recursos deben ser utilizados de manera responsable y destinarlos para precisamente prevenir estos desastres. Hoy vemos a la gente de Guerrero en crisis alimentaria, de servicios, de hospitales. La austeridad no puede y no debe poner en riesgo la vida de las personas”, alertó el legislador.

tjm/rcr